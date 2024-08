Hamilton kämpft wieder um Siege: "Ich könnte auf Mercedes nicht stolzer sein"

In seinem letzten Jahr bei Mercedes findet Lewis Hamilton fast schon überraschend auf die Erfolgsspur zurück: Ausgerechnet bei seinem Heimrennen in Silverstone feierte der Brite nach zweijähriger Durststrecke wieder einen Formel-1-Sieg. "Ich könnte nicht stolzer auf die Leute sein, mit denen ich in diesem Team arbeite, und ich könnte ihnen und Mercedes nicht dankbarer sein", gibt der siebenfache Weltmeister zu.

Denn auch, wenn Hamilton im kommenden Jahr zu Ferrari wechselt, wird Mercedes immer ein wichtiger Teil seiner Formel-1-Karriere bleiben. "Mercedes hat mein Leben verändert, und ich war jung, als sie mich im Alter von 13 Jahren unterstützten und mir dann die Chance gaben, ein Formel-1-Fahrer für sie zu sein", ist der 39-Jährige dankbar, dass Mercedes "all ihr Vertrauen in mich setzten, all diese Jahre lang".

Und auch, wenn Hamilton schon im zweiten Jahr seiner Formel-1-Karriere den ersten WM-Titel erzielte, lief nicht alles perfekt. "Wir haben auch schwierige Zeiten durchgemacht, aber wir sind immer erhobenen Hauptes wieder herausgekommen und sind, glaube ich, wirklich sehr, sehr guten Werten treu geblieben", erinnert der Brite.

"Ein tolles Gefühl" um Siege zu kämpfen

Auf seinen zweiten WM-Erfolg musste Hamilton sechs Jahre warten. Und auch in den letzten Jahren lief es für den Mercedes-Piloten nicht wie gewünscht. In den Jahren 2022 und 2023 konnte er keinen einzigen Formel-1-Erfolg feiern. Erst der Silverstone-Sieg beendete eine lange Durststrecke.

Im nächsten Jahr sitzt Hamilton nicht mehr im Mercedes, sondern im Ferrari. Aber auch das kann die Freude auf die zweite Saisonhälfte nicht bremsen. "Ich freue mich sehr auf die nächsten Monate, die wir vor uns haben", strahlt Hamilton, dessen geerbter Erfolg in Spa noch längst nicht der letzte Mercedes-Sieg gewesen sein soll ...