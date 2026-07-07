Hamilton rätselt über Frühstart: "Meine Hand bewegte sich einfach"

Der Heim-Grand-Prix in Silverstone begann für Lewis Hamilton mit einem seltenen Fehler, denn der Ferrari-Pilot kassierte eine Fünf-Sekunden-Strafe wegen eines Frühstarts. Nach dem Rennen rätselte der siebenmalige Weltmeister selbst über die Ursache.

Auf die Frage, was beim Erlöschen der Startampel passiert sei, sagt Hamilton: "Meine Hand hat sich einfach bewegt. Ich weiß wirklich nicht, warum. Ich wollte das nicht. Ich habe meiner Hand nicht einmal gesagt, dass sie sich bewegen soll. Aber so etwas passiert eben."

Für Hamilton war der Patzer ungewöhnlich. Der mittlerweile 41-jährige Brite gilt als sehr erfahrener und guter Starter und leistet sich derartige Fehler so gut wie nie. Möglicherweise spielte auch die besondere Ausgangslage eine Rolle: nach der Poleposition im Sprint am Samstag und seinem ersten Ferrari-Sieg in Barcelona wenige Wochen zuvor wollte Hamilton ausgerechnet bei seinem Heimrennen vor der Rekordkulisse von insgesamt 564.000 Zuschauern am gesamten Rennwochenende besonders überzeugen.

Vasseur: Sensoren zeigten keine Bewegung

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur stellte nach dem Rennen allerdings infrage, wie eindeutig der Frühstart tatsächlich gewesen sei. "Von den Sensoren her sehen wir nicht, dass sich das Auto in der Startaufstellung bewegt hat. Aber auf den Videoaufnahmen sieht man, dass sich der Aufkleber auf den Reifen ein wenig bewegt. Es liegt aber nicht an mir zu beurteilen, ob das ein Frühstart war oder nicht."

Auf die Nachfrage, ob er die Entscheidung der Rennkommissare für zu hart halte, antwortet Vasseur: "Ich denke, sie ist etwas hart, wenn die Sensoren keine Bewegung anzeigen. Aber ich möchte nicht jede Entscheidung kommentieren, sonst verbringe ich mein ganzes Leben damit."

Auch im deutschen TV wurde der Zwischenfall thematisiert. Sky Experte Ralf Schumacher erinnert während der Analyse des Großbritannien-Grand-Prix daran, dass Hamilton bereits zu Rennbeginn wertvolle Zeit verloren hatte. "Nicht die fünf Sekunden zu vergessen, die er am Start verbockt hat. Es war natürlich eine minimale Geschichte, aber trotzdem. Er ist sehr erfahren. Das war auch nicht gut, da hätte er vielleicht etwas besser machen können."

Die Fünf-Sekunden-Strafe warf Hamilton im Rennen früh zurück und erschwerte seine Chancen auf ein Spitzenresultat. Neben dem Frühstart des Ferrari-Piloten sorgte auch das Rennende hinter dem Safety-Car für kontroverse Diskussionen. Bereits beim Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps bietet sich für Hamilton und die Rennleitung die nächste Gelegenheit, wieder mit dem sportlichen Geschehen in den Mittelpunkt zu rücken.