Hamilton schwärmt trotz Niederlage: Kampf mit Ocon war "der größte Spaß"

Für Lewis Hamilton wurde Esteban Ocon beim Grand Prix von Japan zur unüberwindbaren Hürde. Der Mercedes-Pilot verbrachte einen Großteil des Rennens damit, den Franzosen im Alpine zu verfolgen, und überquerte die Ziellinie schließlich mit nur 0,641 Sekunden Rückstand auf dem fünften Platz.

Der 37-Jährige wusste schon vor dem Rennen, dass der Geschwindigkeitsnachteil des W13 auf der Geraden ein Handicap sein würde. Die nassen Bedingungen bedeuteten außerdem, dass es kein DRS gab, das einen Vorteil hätte bieten können.

Trotz der Niederlage gegen den Alpine-Fahrer betont Hamilton aber, dass er das Rennen und die Herausforderung, die die Bedingungen in Suzuka boten, genossen habe.

Hamilton: Mercedes fehlt der Topspeed

"Ich hatte eine Menge Spaß", sagt der Brite über den Kampf mit Ocon. "Er hat einen großartigen Job gemacht, auf der Strecke zu bleiben und die Nase vorn zu behalten. Offensichtlich war er auf den Geraden sehr, sehr schnell. Ich habe also alles versucht, aber ich glaube, wir hatten wirklich den meisten Spaß."

Auch wenn es gegen Ocon am Ende nicht reichte, sagt Hamilton, dass er mit seinem Tag zufrieden sei und kein Problem mit den nassen Bedingungen gehabt habe. "Ich bin nicht frustriert, denn es war ein Sprintrennen. Ich habe mein Bestes gegeben, und ich bin froh, dass wir wenigstens ein paar Punkte geholt haben."

"Ich wünschte, es wäre ein längeres Rennen gewesen", sagt Hamilton weiter. "Aber ich bin froh, dass wir ein paar Runden für die Fans drehen konnten. Obwohl es für sie nicht wirklich ein großes Rennen war, wenn man bedenkt, wie lange sie gewartet haben."

"Riesenspaß" trotz widriger Bedingungen

Er selbst habe es trotzdem genießen können, auch wenn die Bedingungen schwierig waren. "Ich denke, es war großartig. Ich meine, darum geht es doch im Motorsport. Ich hatte einen Riesenspaß. Es war so hart, so schwer zu sehen. Aber so ist der Motorsport."

"Ich denke, der Restart, den wir letztendlich hatten, war perfektes Timing. Und ich wünschte nur, wir hätten noch ein bisschen länger fahren können, aber es wurde zu dunkel."

Zu den Bedingungen beim ersten Start vor der roten Flagge sagt Hamilton: "Es scheint, als gäbe es in diesem Jahr mit diesen Autos mehr Gischt. Und ich denke, wir hätten wahrscheinlich alle auf kompletten Regenreifen starten sollen. Aber als wir unsere Runden in der Startaufstellung drehten, war es Intermediates."

"Ich schätze, dass es dann noch ein bisschen mehr zu regnen begann. Aber ich denke, wenn wir alle mit Regenreifen gestartet wären, hätten wir einfach weiterfahren können, und es wäre gut gewesen. Es war auf jeden Fall schwierig mit den Sichtverhältnissen, aber gleichzeitig war es auch großartig", so Hamilton.

Der 37-Jährige hofft, dass Mercedes nach einer schwierigen Saison mit dem W13 im Jahr 2023 Fortschritte machen kann. "Wir wissen, was die Probleme mit diesem Auto sind", betont der Brite. "Und ich glaube, dass wir als Team, das Weltmeister gewesen ist, nicht verlernt haben, wie man ein guten Auto baut."

"Ich habe keinen Zweifel, dass wir nächstes Jahr ein besseres Auto haben werden. Ob wir alle Probleme aus diesem Jahren behoben haben, werden wir sehen, wenn wir dort sind."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.