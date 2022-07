Hamilton sicher: Erster Mercedes-Sieg 2022 wird kommen

Audio-Player laden

Lewis Hamilton ist zuversichtlich, dass die jüngsten Upgrades bei Mercedes in die richtige Richtung gehen und er damit noch in diesem Jahr ein Rennen gewinnen kann. Das war dem sonst so erfolgsverwöhnten Team seit Einführung des neuen Reglements in der aktuellen Saison bisher nicht vergönnt.

Sowohl Hamilton als auch sein Teamkollege George Russell kämpften immer wieder mit "Porpoising", wodurch sie die volle Leistung des W13 nicht abrufen konnten. Doch Mercedes schien beim Großen Preis von Großbritannien am vergangenen Wochenende einen Schritt nach vorn gemacht zu haben.

Hamilton konnte mit den Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz zeitweise um den Sieg kämpfen und wurde schließlich Dritter. In seiner Formel-1-Karriere seit 2007 hatte der Brite noch nie eine Saison ohne Rennsieg - und da soll 2022 keine Ausnahme sein.

Der siebenmalige Weltmeister gibt zu, dass er sich gerade zu Beginn der Saison "definitiv nicht sicher war, dass wir mit diesem Auto einen Sieg holen würden". Zwar sei das nicht die Art und Weise, die das Team denkt, "aber es fühlte sich so an, als ob es ein langer, langer Weg ist, um aufzuholen", so Hamilton.

Zwei letzte Rennen geben Aufwind

Doch die jüngsten Entwicklungen seien "sehr ermutigend". "Lange, lange Zeit haben wir Änderungen vorgenommen und nicht gesehen, dass sie das tun, was sie versprechen, oder das Auto verbessern. Es war ein guter Schritt in Barcelona, aber danach hatten wir einige schwierige Rennen", blickt er zurück.

"Dann hatten wir dieses letzte Rennen, die letzten beiden Rennen, die ziemlich stark waren, und das hat uns wirklich ermutigt, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen, dass das Auto wirklich Potenzial hat." Denn Hamilton schaffte es zweimal aufs Podest.

"Mit ein bisschen mehr Arbeit können wir uns hoffentlich der Chance nähern, ein Rennen zu gewinnen. Ich glaube wirklich, dass wir dieses Jahr ein Rennen gewinnen können."

George Russell schied bei seinem Heimrennen hingegen früh aus, nachdem er in den Zwischenfall in der ersten Kurve verwickelt worden war, der zu Zhou Guanyus dramatischem Unfall führte. Damit endete auch der Rekord des Briten, in diesem Jahr bei bis dahin jedem Rennen in die Top 5 gefahren zu sein.

Russell übt sich in Zurückhaltung

Ganz so zuversichtlich wie Hamilton wollte sich Russell über die Fortschritte von Mercedes nicht äußern. "Ich glaube nicht, dass wir es übertreiben sollten", bleibt er zurückhalten. "Ich denke, Silverstone ist eine sehr einzigartige Strecke, was die Geschwindigkeiten in den Kurven angeht, die man dort fährt."

"Wir haben eindeutig eine Menge Abtrieb und ein gutes Potenzial auf einer Strecke wie Silverstone. Wir gehen hier (in Spielberg; Anm. d. R.) auf eine andere Strecke, die eher mittelschnell und nicht so schnell ist. Wir müssen also weiter evaluieren", mahnt Russell.

"Silverstone war ein wirklich guter Schritt. Wir haben dort einige gute Erkenntnisse gewonnen, aber sie müssen wir an diesem Wochenende erst einmal bestätigen."

