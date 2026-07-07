Hamilton sicher: Russell und Antonelli blühen Motorenstrafen

Aufgrund der mangelnden Zuverlässigkeit bei Mercedes und dem damit verbundenen erhöhten Verschleiß von Antriebskomponenten geht Lewis Hamilton davon aus, dass auf George Russell oder Andrea Kimi Antonelli im weiteren Verlauf "früher oder später eine Strafe zukommen wird". Gleichzeitig lobt er die gute Arbeit seines eigenen Teams.

"Ich bin massiv beeindruckt", sagt Hamilton über die Zuverlässigkeit von Ferrari. "Ich denke, wir sind mit dem Wissen in die Saison gegangen, dass wir unsere Prozesse und die Art und Weise, wie wir an den Rennwochenenden agieren, verbessern mussten."

"Das ist etwas, worauf wir schon im vergangenen Jahr gedrängt haben. Und dann bringt das Team wirklich, jedes einzelne Individuum bringt so viel ein und bringt das Beste ein. Die Jungs in der Garage haben so hart für die Boxenstopps gearbeitet. Wir haben großartige Boxenstopps."

Ausfälle dünnen Lager aus

"And dann hat jeder hinten in der Fabrik so hart gearbeitet, um diese Konstanz herbeizuführen, und das ist es, von dem ich denke, dass es letztendlich in diesem Jahr den Unterschied ausmachen wird."

Sowohl Russell als auch Antonelli mussten in dieser Saison bisher jeweils einen durch die Elektronik ausgelösten Ausfall hinnehmen - Russell während des Grand Prix von Kanada und Antonelli beim Grand Prix von Barcelona -, von dem Hamilton vermutet, dass er beiden Fahrern später im Jahr Probleme bereiten könnte.

"Man sieht, dass die Motoren im Allgemeinen in diesem Jahr mehr Probleme hatten, als sie normalerweise haben würden, und ich kenne die Situation auf der Batterieseite für George und für Kimi nicht, aber irgendwann muss es eine Strafe geben, würde ich vermuten, in dem Sinne, dass wir nur zwei Batteriezellen oder so etwas in der Art haben", sagte Hamilton.

Die Regeln für Teile

"Aber es wird der Schlüssel für uns sein, hier einfach dranzubleiben, die Punkte zu maximieren und das Beste aus unseren Fähigkeiten zu machen, selbst wenn es der Fall ist, dass wir nicht gewinnen können."

Für die Formel-1-Saison 2026 ist es jedem Fahrer gestattet, maximal vier Verbrennungsmotoren, Turbolader und Auspuffanlagen sowie drei kinetische Motorgeneratoren (MGU-K), Energiespeicher und Steuerelektroniken über die gesamte Kampagne hinweg zu nutzen.

Wenn man Hamiltons Behauptung genauer untersucht, zeigt der FIA-Bericht über die Nutzung der Power-Unit-Elemente vor dem Grand Prix von Großbritannien, dass Mercedes und Ferrari bisher in dieser Saison die gleiche Anzahl an elektrischen Komponenten innerhalb ihres Kontingents an Power-Unit-Elementen genutzt haben.

Das ist der Status-Quo

Im Detail sieht die Nutzung vor dem Großbritannien-Wochenende wie folgt aus: Russell hat bereits drei Verbrennungsmotoren, drei Turbolader, drei Auspuffanlagen, zwei MGU-K sowie jeweils drei Energiespeicher und Steuerelektroniken eingesetzt. Bei Kimi Antonelli sind es ebenfalls drei Verbrennungsmotoren, drei Turbolader und drei Auspuffanlagen, allerdings erst eine MGU-K sowie jeweils drei Energiespeicher und Steuerelektroniken.

Auf Seiten von Ferrari haben sowohl Leclerc als auch Hamilton exakt die gleichen Werte vorzuweisen: Beide nutzten bereits drei Verbrennungsmotoren, drei Turbolader, zwei Auspuffanlagen, drei MGU-K sowie jeweils drei Energiespeicher und Steuerelektroniken.

Was diese Übersicht jedoch nicht detailliert darstellt, ist die Frage, wie viele der zuvor genutzten Komponenten sich noch im sogenannten "Pool" der Teams befinden, was bedeutet, dass sie wiederverwendet werden können, oder wie viele nicht mehr verwendet werden können.

Laufen die Pools leer?

Es steht beispielsweise nicht fest, ob die elektrischen Komponenten, die an Russells Auto in Kanada und an Antonellis Auto in Barcelona versagten, später im Jahr wieder genutzt werden können.

Beim Grand Prix von Großbritannien handelte sich Lance Stroll eine Gridstrafe für das Überschreiten der erlaubten Anzahl an Power-Unit-Elementen ein, da er einen fünften Energiespeicher und eine fünfte Steuerelektronik aufnahm, was zu einer Rückversetzung um zehn Startplätze führte. Da der Aston-Martin-Fahrer jedoch ohnehin für den 21. Startplatz vorgesehen war, verlor er nur einen Platz, und zwar an seinen Teamkollegen Fernando Alonso.

Gridstrafen für das Überschreiten des Motorenkontingents waren ein Thema in den frühen Jahren der V6-Hybrid-Ära, ebenso wie bei Hondas früherem, problematischen Start in das Formel-1-Reglement, als man 2015 mit McLaren in die Startaufstellung einstieg, aber bisher war es kein heißes Thema angesichts der Fähigkeit der Teams, zwischen bestehenden Teilen zu rotieren.

Wenn die Pools für die Teams jedoch allmählich leerlaufen, würde die Notwendigkeit, zusätzliche Power-Unit-Elemente zu nutzen und Strafen in Kauf zu nehmen, ganz natürlich wieder zu einem größeren Thema werden.