Hamilton trotz Bestzeit unzufrieden: "Nicht mein Lieblingstag"

Erstmals als siebenfacher Weltmeister ging Lewis Hamilton heute in Bahrain auf die Strecke. Und standesgemäß schloss der Mercedes-Pilot den Tag auch mit einer Bestzeit ab: 1:28.971 Minuten benötigte der Brite für seinen schnellsten Umlauf und war damit 0,347 Sekunden schneller als Verfolger Max Verstappen.

"Ich glaube, das Auto ist schnell. Auf einer Runde sind wir mit dabei", zieht Motorsportchef Toto Wolff eine positive Tagesbilanz. Mit Blick auf das Rennen sieht er die Konkurrenz jedoch noch etwas stärker: "Jetzt im Longrun war Verstappen der Schnellste, gefolgt von Valtteri [Bottas] und Lewis", so Wolff. "Also alles gut."

Die Longruns hält der Österreicher aber nicht für unbedingt aussagekräftig, weil man eine ziemliche Unruhe in seinem normalen Ablauf gehabt habe. Erst musste man ein Testprogramm für Pirelli fahren, dann wurde das Geschehen mit zwei roten Flaggen unterbrochen. Seine schnellste Runde fuhr Hamilton erst 13 Minuten vor Schluss.

"Da ist uns am Ende vielleicht auch ein bisschen die Zeit ausgegangen für den Longrun", sagt Wolff und kann das Kräfteverhältnis daher nur schwierig einordnen.

Auch Hamilton selbst ist mit seinem zerpflückten Tag nicht ganz zufrieden: "Heute war eher ein Testtag, also nicht unbedingt mein Lieblingstag", sagt er. "Qualifyingrunden machen immer Spaß, aber davon haben wir heute nicht viele fahren können. Es scheint, als gibt es noch eine Menge zu entdecken."

Vor allem in der Balance müsse man bei Mercedes noch etwas finden. Mit dieser war der Weltmeister am Freitag nämlich nicht sonderlich zufrieden. "Aber ich glaube, dass alle in einer ähnlichen Situation sind. Die Strecke ist ziemlich rutschig und böig." Schlimmer als in Portimao und Istanbul dürfte es aber nicht gewesen sein.

Die Probleme in Sachir sind anderer Natur. Durch den rauen Asphalt überhitzen die Reifen hier wieder mehr. "Die Strecke arbeitet komplett anders als zuletzt in der Türkei. Statt auf einer schnellen Runde zu versuchen, Temperatur in die Reifen zu bekommen, versucht man in der Outlap langsam zu fahren, um nicht zu viel Temperatur hineinzubekommen. Denn es wird dadurch eine Menge Hitze generiert."

Dennoch gilt Mercedes nicht erst dank der Bestzeit auch in Bahrain wieder als Favorit. Valtteri Bottas rundete den Tag mit Rang drei zudem gut ab. "Der Tag war okay", sagt der Finne. "Die Performance und das generelle Gefühl waren in Ordnung." Trotzdem hadert auch er mit der Balance, zudem noch dem Verkehr und einigen Fehlern. Er verspricht: "Da kommt noch deutlich mehr!"

