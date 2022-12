Hamilton über Russell: "Beeindruckend, was er in diesem Jahr geleistet hat"

Audio-Player laden

George Russell hatte 2022 nicht den einfachsten Einstand bei Mercedes, das insbesondere zu Beginn der Formel-1-Saison mit einem unterlegenen Auto zu kämpfen hatte. Nach und nach gelang es, die Lücke zu Red Bull und Ferrari zu verkleinern. Im vorletzten Rennen feierte das Team den ersten Saisonsieg.

Dieser ging auf das Konto von Neuzugang Russell, während sich Lewis Hamilton mit Platz zwei zufriedengeben musste. Überhaupt war es seine erste Formel-1-Saison ohne Sieg. Im teaminternen Duell gegen Russell unterlag er mit 240:275 Punkten.

Mit Blick auf die Leistung seines Teamkollegen ist Hamilton voll des Lobes. "Ich habe gesehen, was er bei Williams gemacht hat", blickt er auf Russells vorheriges Team zurück: "Man muss sagen, dass es beeindruckend ist, was er in diesem Jahr geleistet hat, die Konstanz, die er hatte, und wie er einfach losgelegt hat."

Gleichzeitig betont der Mercedes-Pilot: "Es ist nicht so, dass er in einem völlig neuen Team angekommen ist. Er hat in den vergangenen Jahren die Arbeit gesehen, die ich mit den Ingenieuren gemacht habe, mit Riki (Riccaro Musconi; Anm. d. R.), der jetzt sein Renningenieur ist. Insofern war es leicht, sich einzufügen."

"Er hat dazu beigetragen, das Gleichgewicht in der Arbeitsbeziehung zu wahren, die aus meiner Sicht sehr stark ist." Dass diese darunter leiden könnte, dass beide 2023 mit einem besseren Auto auch umso mehr gegeneinander kämpfen, glaubt Hamilton nicht.

"Ich bin um einiges älter und schon so lange im Team, dass ich mit den Herausforderungen, die auf uns zukommen, gut umgehen kann. Wir haben schon so viel erlebt, dass ich nicht glaube, dass es ein Problem sein wird", blickt der siebenmalige Weltmeister voraus.

