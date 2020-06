Hamilton-Vater kritisiert geplante Rückkehr der Formel 1

Anthony Hamilton hat ein ungutes Gefühl dabei. Er glaubt: Die Formel 1 macht einen Fehler, schon in wenigen Wochen wieder zum Normalbetrieb überzugehen. Im Gespräch mit 'ITV' sagt Hamilton über die Coronakrise: "Es wird wieder gute Zeiten geben, aber jetzt schnell alles hochfahren, das wird es nur verschlimmern."

Der Vater des sechsmaligen Formel-1-Weltmeisters Lewis Hamilton plädiert deshalb dafür, den Rennbetrieb bis auf Weiteres ruhen zu lassen - auch aus Respekt vor den vielen Helfern in den Pflegeberufen und "bis die Anzahl neuer Coronavirus-Fälle auf null gesunken ist", so Hamilton.

Seine Begründung: "Dann können die Schlüsselarbeiter nach Hause gehen, entspannen und den Sport genießen."

Warum die Formel 1 noch pausieren sollte

Er habe Verständnis für den Wunsch, möglichst rasch zum Alltag übergehen zu wollen, "aber das sollte so sicher wie möglich geschehen, und nur für unerlässliches Business", meint Hamilton.

"Jetzt ist nicht die Zeit, den Leuten den Rücken zuzuwenden, die nicht teilnehmen, kommen oder zusehen können. Jetzt ist die Zeit, um abzuwarten, geduldig zu sein und zu unterstützen."

Zumal das Coronavirus "noch nicht besiegt" sei, wie Hamilton hinzufügt. "Die Bedrohung existiert noch immer, warum also auf eine Rückkehr des Motorsports drängen?"

Hamilton-Vater erklärt "hinterlistiges" Gefühl

"Ich würde mich extrem hinterlistig fühlen, es zu feiern, wenn Lewis wieder Rennen fährt oder auf dem Podium feiert. Ich würde nur ungern vor dem Fernseher sitzen und jubeln, wenn [gleichzeitig] Tausende an einem Virus sterben."

"Eines Tages sind es vielleicht wir, die Hilfe brauchen", sagt der Weltmeister-Vater. "Was würden dann wir von dieser übereilten Rückkehr zum Sport halten?"

Die Planungen für das Auftaktrennen der Formel-1-Saison 2020 laufen indes ungehindert weiter. Wie aus dem unlängst veröffentlichten Kalender hervorgeht, beginnt das Rennjahr am 5. Juli mit dem Österreich-Grand-Prix in Spielberg. Bis Anfang September sind insgesamt acht Rennen geplant. Was danach kommt, ist noch offen.

