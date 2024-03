Hamilton: Wenn Eltern sich einmischen, ist das ein "schmaler Grat"

Für Lewis Hamilton ist es ein "schmaler Grat", wenn ein Elternteil eng in das Karrieremanagement eines Formel-1-Fahrers eingebunden ist. Er bezieht sich dabei auch auf die aktuelle Situation rund um Max Verstappens Vater Jos, der im Clinch mit Red-Bull-Teamchef Christian Horner liegt.

Der Niederländer hatte sich vergangene Woche erstmals zur aktuellen Affäre geäußert und davor gewarnt, dass das Red-Bull-Team "explodieren" werde, wenn Horner weiterhin das Sagen habe. Auf die Kommentare angesprochen, gibt Hamilton zu, sie nicht gehört zu haben, macht aber klar, dass er sie nicht für angemessen hält.

"Ich kenne die Details nicht", sagt er. "Ich weiß also nicht, worauf er seine Aussagen stützt. Aber letzten Endes ist er nicht Teil des Teams, sondern ein Elternteil. Es ist also nur eine Meinung, aber sie ist definitiv nicht hilfreich."

Auch Hamilton wurde früher von seinem eigenen Vater Anthony gemanagt, der bei den Rennen immer dabei war. Dies belastete jedoch die Beziehung der beiden und sie beschlossen, diese Vereinbarung zu beenden. Hamilton suchte daraufhin Unterstützung bei professionellen Managern.

Auf die Frage, wie schwierig es sei, einen Elternteil eng in die Karriere eines Fahrers einzubinden, macht Hamilton deutlich, dass dies nicht einfach sei: "Ich denke, es ist ein sehr schmaler Grat", sagt er. "Ich denke, es hängt auch von der Beziehung zu den Eltern ab."

"Es gibt Menschen, die eine tolle Beziehung zu ihren Eltern haben, und das waren tolle Eltern, und es gibt Menschen, die eine schlechte Beziehung haben. Und das sind nicht unbedingt die Eltern, die gut zu ihnen waren."

Hamilton: Man kann leicht in die Irre geführt werden

"Ich weiß nicht, wie es um seine [Verstappens] Beziehungen steht. Natürlich hört man hier und da Dinge. Aber Max ist ein erwachsener Mann und er ist ein Champion, und ich bin sicher, dass er seine eigenen Entscheidungen treffen kann", so der Mercedes-Pilot.

"Aber ich glaube, dass es in unserer Welt als Fahrer sehr, sehr leicht ist, von Leuten, die einem ins Ohr flüstern, in die Irre geführt zu werden, die einen vielleicht nicht immer auf den richtigen Weg bringen", deutet er an.

Vater Anthony war früher immer an Lewis' Seite Foto: LAT

"Ich sage nicht, dass das so ist, denn sie machen ihre Sache großartig. Aber ich weiß, dass man im Sport und bei anderen Sportlern, mit denen ich gesprochen habe - sei es im Tennis, und ich habe es selbst erlebt -, wenn man manchmal nicht die richtige Führung um sich herum hat, entweder die falschen Entscheidungen trifft oder nicht in der Lage ist, in dem, was man tut, sein Bestes zu geben."

"Aber das ist hier offensichtlich nicht der Fall, er macht seine Sache gut", so Hamilton. "Es ist also sehr schwierig, weil man möchte, dass die Eltern die eigenen Eltern sind und eine gute Beziehung haben. Aber wenn es ums Geschäft geht, wird es wirklich schwierig."

Magnussen nabelte sich vom Vater Jan ab

Auch Kevin Magnussen, wie Max Verstappen Sohn eines ehemaligen Formel-1-Fahrers, stellt die enge Einbindung der Eltern in Frage. Der Däne sagt, er habe seinen Vater Jan gebeten, keine Rolle in seinem Management zu spielen.

"Ich habe meinem Vater sehr früh in meiner Karriere klargemacht, dass ich seinen Einfluss nicht will", verrät er. "Ich glaube, er musste sich erst daran gewöhnen, aber ich war mir sehr, sehr sicher, dass ich wollte, dass dies meine Reise, mein Projekt war. Er hatte seine eigene Karriere, also sollte er sich darauf konzentrieren."

"Und das hat er sehr gut gemacht. Ich habe versucht, so viel wie möglich von meinem Vater zu lernen, und es war ein echtes Privileg, von ihm inspiriert zu werden, von ihm zu lernen und ihm Fragen zu stellen, die mich mein ganzes Leben lang begleitet haben."

"Aber als es darum ging, Rennen zu fahren und mich um meine eigene Karriere zu kümmern, wollte ich seinen Einfluss nicht. Ich hatte mein eigenes Team von Leuten, ich habe meinen Vater nicht gefragt, ich habe einfach mein eigenes Ding gemacht. Ich denke, das hat gut funktioniert", so Magnussen.

Horner will Vater-Sohn-Beziehung nicht kommentieren

Christian Horner selbst versucht derweil, den Einfluss von Jos Verstappen herunterzuspielen. Auf die Frage, ob sich der Vater zu sehr in die Geschicke bei Red Bull einmischt, antwortet er: "Natürlich hat Max' Vater eine wichtige Rolle in seiner Karriere gespielt und ihn in die Formel 1 gebracht."

"Aber Jos ist natürlich sein eigener Mann, und Max ist auch sein eigener Mann. Und wir haben gesehen, wie er bei uns vom Teenager zu einem sehr jungen Mann gewachsen ist und das erreicht hat, was er erreicht hat."

"Es ist nicht an mir, die Beziehung zwischen Vätern und Fahrern zu kommentieren. Sie sind alle unter den einzelnen Individuen unterschiedlich."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.