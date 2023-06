Hamilton wünscht sich für seine Apple-Dokumentation vor allem eines

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton hofft, dass die kommende Apple-TV-Dokumentation über sein Leben Kinder inspirieren wird, genauso wie ein Film über sein Formel-1-Idol Ayrton Senna einst ihn selbst inspiriert hat.

Das Dokumentarfilmprojekt wurde von Apple im März 2022 angekündigt. Ein Filmteam wird den siebenfachen Weltmeister sowohl im Formel-1-Fahrerlager als auch in seinem Privatleben begleiten. Diese Aufnahmen und Archivmaterial werden mit hochkarätigen Interviews zusammengeschnitten.

Zwar sind noch keine Einzelheiten bekannt, aber man weiß, dass das Programm von Hamilton, der Sport- und Medienmanagerin Penni Thow sowie One Community und Box to Box Films - den Produzenten der Netflix-Serie Drive To Survive - produziert werden wird. Thow arbeitet bereits seit Anfang 2021 mit Hamilton zusammen.

Hamilton hofft, dass das finale Endergebnis dem Beispiel des 52-minütigen Dokumentarfilms "Racing Is In My Blood" aus dem Jahr 1992 folgen kann, der das Leben des dreimaligen Formel-1-Weltmeisters Senna nachzeichnete.

Der Film verfolgt die Karriere von Senna, der damals noch McLaren-Fahrer war, von seinen Anfängen im Kartsport bis zum Durchbruch in der Formel 1 mit Toleman und bietet auch einen seltenen Einblick sein Leben zu Hause in Brasilien.

Über die Fortschritte des Drehs verrät Hamilton: "Mein Dokumentarfilm zusammen mit Apple fühlt sich anders an. Es ist ein seltsames Gefühl, wenn einem eine Kamera folgt."

"Es geht um mein Leben. Es geht um meine Karriere und die Reise dorthin, wo ich jetzt bin, verbunden mit der Hoffnung, das zu tun, was Ayrton Sennas Dokumentation für mich als Kind getan hat. Also vielleicht etwas Neues und Frisches."

"Ich hoffe, dass dies für das nächste Kind, das von der Schule nach Hause kommt und von etwas träumt, eine Inspiration sein kann, selbst etwas Großes zu tun", so Hamilton.

Der 38-Jährige ist auch in den kommenden Formel-1-Blockbuster involviert, der unter der Regie von "Top Gun: Maverick"-Regisseur Joe Kosinski und Produzent Jerry Bruckheimer gedreht wird und in dem Brad Pitt die Hauptrolle übernimmt.

Es wird davon ausgegangen, dass siebenfache Weltmeister vor allem an der Verfeinerung des Drehbuchs beteiligt sein wird, um sicherzustellen, dass es so genau und authentisch wie möglich mit der Meisterschaft korrespondiert. Außerdem macht sich der Brite für eine vielfältige Rollenbesetzung stark.

Die Produktion des Films, dessen Titel noch nicht feststeht, hat in Silverstone begonnen. Im Mittelpunkt der Handlung steht die Betreuung eines aufstrebenden Formel-1-Rennfahrers durch die Hauptfigur, die von Pitt verkörpert wird.

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.