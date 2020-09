Hamiltons "Loss of Power" in Spa: Das steckte dahinter

"Lewis meldete früh im Rennen und mit Dringlichkeit in der Stimme einen 'Loss of power'. Das hört sich ziemlich dramatisch an", sagt Mercedes-Technikchef James Allison. Doch wie er in einem Videobeitrag seines Teams erklärt, sei Hamiltons Problem im Belgien-Grand-Prix in Spa eigentlich gar keines gewesen, zumindest kein ernstes.

Der plötzliche Leistungsverlust, den Hamilton per Funk meldete, habe lediglich bedeutet, "dass Lewis in dieser Runde mehr Energie als sonst aus dem Speicher abgerufen hatte, weil es seine Runde erforderlich gemacht hatte", sagt Allison.

Hamilton habe schlicht seine Batterie so weit entladen, "dass er an das Limit stieß, ab dem per Reglement keine weitere Energie mehr zur Verfügung gestellt wird. An diesem Punkt schaltet das Energie-Rückgewinnungssystem einfach ab und Lewis spürt dann einen Leistungsverlust."

Allison macht Hamilton deshalb keinen Vorwurf: "In dem Moment weiß er nicht, ob die Energiezufuhr unterbrochen wurde oder ob es einen technischen Fehler gegeben hat. Deshalb funkt er uns an und schildert, dass er etwas gespürt hat. Wir aber können ihm rasch sagen, was es ist, und Lewis entspannt sich."

Er erklärt weiter: "Es mag sich dramatisch angehört und für Lewis auch dramatisch angefühlt haben, aber es ist eine normale Sache, die in Spa passieren kann. Dort hast du eine sehr lange Runde und brauchst schnell mal deine komplette Energie auf."

