Hamiltons Singapur-Podium: Hat keiner von Mercedes mitgefeiert?

Mercedes hat erklärt, warum es so aussah, als ob niemand aus dem Formel-1-Team unter Podium des Großen Preises von Singapur 2023 wartete, um Lewis Hamilton zu gratulieren. Nachdem Teamkollege George Russell am vergangenen Wochenende in der Marina Bay in der letzten Runde ausfiel, beanspruchte Verfolger Hamilton den letzten Platz auf dem Podium für sich, nachdem das Duo spät aggressiv auf Medium-Reifen gewechselt hatte, um um den Sieg zu kämpfen.

Doch als Hamilton zusammen mit dem Sieger Carlos Sainz und dem Zweitplatzierten Lando Norris auf dem Podium stand, sahen die Fernsehkameras zwar die feiernden Ferrari- und McLaren-Teams, aber niemanden von Mercedes.

In den sozialen Medien kursierten außerdem Fotos, auf denen der siebenfache Weltmeister Hamilton nach dem Rennen von den Mechanikern der Konkurrenz und nicht von seinem eigenen Team begrüßt wurde.

Mercedes stellt klar: Wir waren anwesend!

Mercedes hat jedoch klargestellt, dass "so viele Teammitglieder wie möglich" zur Podiumszeremonie für Hamilton gekommen waren, aber die Erzählung, dass Ferrari die perfekte Siegesserie von Red Bull im Jahr 2023 beenden würde, bedeutete, dass die Direktoren die TV-Übertragung auf etwas anderes konzentrierten.

Mercedes-Technikchef James Allison sagt: "Natürlich war das Team unter dem Podium, um mit Lewis zu feiern. So viele aus dem Team, wie es möglich war, um auf das Podium zu kommen, waren dort, weil wir es genießen. Wir lieben es, dort zu stehen, zu klatschen und unseren Fahrer anzufeuern."

Allison fügt hinzu, dass einige Mitarbeiter zurückbleiben mussten, um den verunglückten W14 von Russell zu bergen. Ansonsten war die Mercedes-Crew nur anwesend, um unter einer "sehr großen Anzahl" von Vertretern anderer Teams verloren zu gehen.

Allison: Ferrari-Sieg war größere Geschichte

Er fährt fort: "Ein gewisser Teil des Teams musste während dieses Ereignisses in der Garage bleiben, weil wir Georges Auto von den Streckenposten zurückerhalten mussten, die es zurück in die Boxengasse brachten. Aber der Rest des Teams war unten auf dem Podium und jubelte mit allen anderen."

"Bei der Siegerehrung war eine große Anzahl aller Teams anwesend. Wir waren ein großer Teil davon, aber vielleicht nicht dort, wo die Kamera während der Podiumsfeiern aufleuchtete."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.