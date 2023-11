Happy Birthday: Essen Motor Show feiert 75 Jahre NASCAR

Die NASCAR gehört zu den USA wie Burger, Cowboys und Country-Musik. 2023 feiert der US-amerikanische Motorsportverband seinen 75. Geburtstag. Angefangen hat alles am 14. Dezember 1947, als auf dem Dach des "Streamline-Hotels" in Daytona Beach ein bahnbrechendes Treffen von Persönlichkeiten aus dem US-Rennsport stattfand.

Dieses Treffen mündete am 21. Februar 1948 in der Gründung der "National Association for Stock Car Auto Racing" - kurz NASCAR. Heute ist NASCAR der Nummer-eins-Motorsport in den USA in drei nationalen Serien, die jede Woche Millionen Menschen verfolgen. Daneben gibt es auch internationale Serien wie die europäische NASCAR Whelen Euro Series.

Die Messe Essen nimmt das 75-jährige Jubiläum der NASCAR zum Anlass, um auf der Essen Motor Show 2023 vom 2. bis 10. Dezember (Preview Day 1. Dezember) ein großes Special zu präsentieren. In Halle 3 erwartet die Fans vor der Kulisse des Daytona International Speedway eine bunte Auswahl außergewöhnlicher Fahrzeuge aus dem Ausnahme-Motorsport.

Darunter sind Modelle von amerikanischen Motorsport-Legenden wie Dale Earnhardt Sr. oder Jeff Gordon. "Happy Birthday, NASCAR! Ich freue mich, dass wir das Jubiläum auf der Essen Motor Show exklusiv in Deutschland feiern", gratuliert Ralf Sawatzki, Projektleiter der Essen Motor Show.

Hendrick Motorsports Chevrolet Monte Carlo von Jeff Gordon

Zu den Highlights des Specials gehört der Hendrick Motorsports Chevrolet Monte Carlo von Jeff Gordon, der als einer der erfolgreichsten NASCAR-Fahrer der USA gilt. Gordon fuhr das Fahrzeug in fünf Rennen der NASCAR-Winston-Cup-Serie in der Saison 1996 und in weiteren vier Rennen in seiner Meisterschafts-Saison 1997. Aufgrund der auffälligen Lackierung erhielt das Fahrzeug des Hendrick-Teams von den Fans den Spitznamen "Rainbow Warrior".

Ein weiterer Blickfang in Halle 3 ist der beigefarbene Dodge-Avenger-IROC-Rennwagen mit der Fahrgestellnummer 4, der sein Leben 1984 als Chevrolet Camaro begann und an 31 Rennen der International Race of Champions (IROC) teilnahm.

1994 Dodge Avenger IROC #2 von Dale Earnhardt Sr. Foto: Das Nationale Automuseum – The Loh Collection

Als die IROC 1990 auf Dodge Daytonas umstieg, wurde das Chassis mit Dodge-Antrieb und Daytona-Karosserie versehen, bis 1994 schließlich alle IROC-Rennwagen mit einer Dodge-Avenger-Karosserie ausgestattet wurden. Mark Martin gewann 1994 mit diesem Wagen auf dem Darlington Raceway, und Dale Earnhardt siegte damit 1995 in Talladega. Earnhardt gewann in diesem Jahr auch die IROC-Meisterschaft.

1983er Pontiac Trans Am "Daytona 500 25th Anniversary Pace Car Edition"

Der ebenfalls ausgestellte Pontiac Firebird Trans Am ist eine "Daytona 500 25th Anniversary Pace Car Edition". 1983 wurde der Pontiac Trans Am als Pace Car für das 25. Daytona-500-NASCAR-Rennen ausgewählt. Zur Erinnerung daran wurden 2.500 Trans Ams in limitierter Auflage gebaut.

Der Wagen in Weiß und Anthrazit ist mit einem dreifarbigen Interieur ausgestattet und wird von einem 5,0-Liter-V8 angetrieben, der mit einem Viergang-Automatikgetriebe gekoppelt ist. Zur Ausstattung gehören ein abnehmbares T-Top aus Glas, Recaro-Vordersitze sowie Aero-Felgen.

1983 Pontiac Trans Am "Daytona 500 25th Anniversary Pace Car" Foto: Mathias Ebeling/E-Mags Media

Außerdem verfügt das Fahrzeug über offizielle Pace-Car- und NASCAR-Aufkleber, PontiacSchriftzüge, "Daytona 500 25th Anniversary"-Embleme und ein "Screaming Chicken" auf der Motorhaube.

Das Special zu 75 Jahren NASCAR umfasst insgesamt 16 Fahrzeuge und ist nur einer von vielen Höhepunkten auf der diesjährigen Essen Motor Show. Rund 500 Aussteller präsentieren in der Messe Essen ihre Produkte und Messeneuheiten in den Bereichen Performance & Racing (Halle 3), Tuning & Lifestyle (Hallen 5 + 6 + 7), Motorsport (Halle 8) und Classic Cars (Hallen 1 + 2).

Hinzu kommt eine Verkaufsmeile mit umfassendem Zubehör (Galeria) und eine Event Area (Halle 4) mit Fahrzeug-Präsentationen. Tickets für das Festival für sportliche Fahrzeuge gibt es unter www.essenmotorshow.de, eine Tageskarte kostet 20 Euro.

Mit Bildmaterial von Das Nationale Automuseum The Loh Collection.