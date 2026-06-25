Hat Alonso mit seiner Kritik am Hybrid-Rennsport recht?

Seit Beginn der Saison hat Fernando Alonso seine Ansichten über das Reglement für 2026 nie hinter dem Berg gehalten. Bereits bei den Testfahrten vor der Saison in Bahrain wies er darauf hin, dass ein Formel-1-Auto, das so stark von der Energierückgewinnung abhängt, letztlich das Risiko in den Kurven verringert - also in dem Bereich, in dem ein Fahrer eigentlich noch den Unterschied ausmachen sollte.

Alonso bekräftigte diese Position im Vorfeld des Großen Preises von Kanada, während in der Formel 1 über mögliche Änderungen für 2027 diskutiert wurde. Die Idee dahinter ist, von der annähernden 50:50-Aufteilung zwischen Verbrennungsmotor und Elektroantrieb abzurücken und zu einem traditionelleren 60/40-Verhältnis zurückzukehren.

Ein solches Szenario ist jedoch alles andere als garantiert, da die Hersteller noch keine Einigung erzielt haben und sich die Änderungen bis 2028 verzögern könnten.

Alonso ist der Ansicht, dass die Formel 1 noch weiter gehen muss, und legte bei seiner Kritik an den aktuellen Motorenregeln noch einmal nach. Aus seiner Sicht würde selbst eine Regeländerung für 2027 die Situation nicht wirklich verändern: Die nächste Saison würde sich immer noch wie ein Übergangsjahr anfühlen, während man auf den nächsten technischen Zyklus wartet, der für 2031 geplant ist.

Noch wichtiger ist, dass der zweimalige Formel-1-Weltmeister eine Überzeugung wiederholte, die er schon lange hegt: dass die Hybrid-Ära der Rennserie ein Jahrzehnt echten Rennsport vorenthalten hat.

"Die Sache ist die, dass die Welt sich in Richtung Elektrifizierung bewegt hat oder dachte, sich dorthin bewegen zu müssen, weil man das für die Zukunft hielt - aber das gilt nicht für den Rennsport", sagte Alonso.

"Rennsport ist ein anderes Kaliber. Jetzt gehen wir ein bisschen zurück zum 60/40-Verhältnis und in Zukunft zu immer weniger Elektroanteil. Leider hatten wir diese Phase ab 2014 mit der Turbo-Ära, und jetzt sogar noch mehr, wodurch wir fast ein Jahrzehnt oder sogar noch mehr an purem Rennsport verloren haben."

Aber hat die Formel 1 wegen der Hybrid-Antriebseinheiten wirklich ein Jahrzehnt echten Rennsport verloren?

Es lässt sich nicht leugnen, dass die ersten Auswirkungen - sowohl unter dem vorherigen technischen Zyklus als auch unter dem aktuellen - nicht besonders aufregend waren, was zum Teil auch verständlich ist.

Im Jahr 2014 wurde die Zuverlässigkeit aufgrund der komplexen Hardware der neuen Antriebseinheiten sofort zu einem zentralen Thema, da Teams und Fahrer gezwungen waren, sich mit Systemen auseinanderzusetzen, die noch unausgereift und schwierig zu handhaben waren.

Da es sich um eine völlig neue Technologie handelte, war eine problemlose Einführung unrealistisch. Mit der Zeit wurden diese Antriebseinheiten jedoch zuverlässig und halfen dabei, Rekord um Rekord zu brechen. Zudem kann die Formel 1 den technologischen Fortschritt nicht einfach stoppen, wenn er der Serie einen Mehrwert bieten kann.

Alonsos Argument zielt jedoch eigentlich auf etwas anderes ab: den Einfluss der elektrischen Leistung auf den Rennsport selbst.

Das Problem mit dem Gewicht und dem "Derating"

Da ist zunächst das Problem des Gewichts. Es stimmt zwar, dass auch neue Sicherheitsmaßnahmen am Chassis zur Erhöhung des Fahrzeuggewichts beigetragen haben, doch der Einbau von zwei Elektromotoren und einer Batterie sorgt unweigerlich für zusätzliche Masse.

Dies macht die Autos weniger agil - ein sensibles Thema für die Fahrer, die seit Jahren nach leichteren, reaktionsschnelleren Autos verlangen, die näher an der Ära liegen, in der Alonso selbst vor zwei Jahrzehnten Rennen fuhr.

Wer diese Ära miterlebt hat, erinnert sich natürlich gerne und mit einer gewissen Nostalgie an diese Autos. Aber es gibt noch einen weiteren Punkt: Wenn die elektrische Leistung nicht bloß als KERS-System, sondern als integraler Bestandteil des Antriebsstrangs genutzt wird - wie es bis Ende 2025 der Fall war und auch im neuen technischen Zyklus der Fall sein wird -, ergeben sich gewisse Einschränkungen.

Eine davon ist das sogenannte Derating, also der Geschwindigkeitsabfall am Ende einer Geraden, wenn die elektrische Energie aufgebraucht ist.

Unter dem vorherigen Reglement war dieser Geschwindigkeitsverlust deutlich weniger ausgeprägt, da die MGU-K weniger leistungsstark war, was es einfacher machte, die Energie über lange Geraden zu verteilen. Hinzu kam der "unsichtbare" Beitrag der MGU-H.

In manchen Situationen konnten die Teams eine Runde nicht mit voll geladener Batterie beginnen und brachen das Laden bei etwa 90 Prozent ab, oder sie mussten im Rennen die Runden gezielt so einteilen, dass sie vor einem Angriff Energie zurückgewannen.

Ein intelligentes Energiemanagement war unerlässlich, um die rund 160 zusätzlichen Pferdestärken, die die MGU-K beim Überholen bereitstellte, maximal zu nutzen.

Es war eine Formel 1, die sich stark von dem unterschied, was die Fans gewohnt waren, aber die Einschränkungen dieser ersten Hybrid-Generation blieben noch relativ überschaubar.

"Selbst mit den vorherigen Motoren, bei denen wir eine Aufteilung von 80:20 oder 85:15 hatten, stand uns selbst auf manchen Strecken nicht überall die volle Leistung zur Verfügung", erklärte McLarens Oscar Piastri in Montreal.

"Wir waren sehr nah dran, und auf vielen Strecken war es auch so, aber solange man keine Aufteilung findet, bei der man diese volle elektrische Leistung überall aufrechterhalten kann, wird es für uns Fahrer auf den Geraden immer etwas seltsam sein", so der Australier.

"Und egal wie die Aufteilung aussieht, man wird immer diese Probleme haben, wenn man eine Qualifying-Runde beginnt und die Batterie auf das richtige Niveau bringen muss."

"Es ist ein so schmaler Grat und ein schwieriger Balanceakt, die Batterie in den richtigen Zustand zu bringen. Denn ja, entweder beginnt man die Runde mit einer nicht ganz vollen Batterie oder man beginnt sie ohne Ladedruck im Turbo - und dafür gibt es eigentlich keine andere Lösung, als die Hardware zu ändern."

Unterstützung oder Abhängigkeit?

Das eigentliche Problem entsteht, wenn Kompromisse nötig werden und die Hybridtechnologie aufhört, ein Unterstützungssystem zu sein, sondern zu einer Abhängigkeit wird. Genau dieses Problem ist unter dem aktuellen technischen Reglement noch deutlicher geworden.

Eine so starke elektrische Komponente zu haben, ohne die erforderlichen Werkzeuge zu deren Unterstützung - insbesondere nach dem Wegfall der MGU-H bei im Wesentlichen unveränderter Batteriekapazität -, legt unweigerlich die Kompromisse des Systems offen.

Diese Einschränkungen haben auf bestimmten Strecken zu erheblichen Geschwindigkeitsverlusten und einem Fahrstil geführt, der die Fahrer dazu zwingt, den Einsatz des Gaspedals sehr genau zu überdenken, insbesondere im Qualifying, auch wenn die in Miami eingeführten Modifikationen dazu beigetragen haben, einige dieser Probleme abzumildern.

Es mag überraschen, aber in der Formel E sind solche Einschränkungen und Fahrstrategien nicht so ausgeprägt, da die Serie von Anfang an um den Elektroantrieb herum konzipiert wurde, im vollen Bewusstsein seiner Grenzen.

Die richtige Balance bei Hybridmotoren zu finden ist weitaus schwieriger, insbesondere bei einer Formel wie dem aktuellen Reglement, das selbst auf Kompromissen aufbaut. Es ist kein Zufall, dass sich die Diskussionen nun darauf konzentrieren, für 2027 oder 2028 zu einer 60/40-Aufteilung zurückzukehren.

Die Hybridtechnologie ist nicht von Natur aus fehlerhaft - auch nicht im Rennsport -, aber sie muss angesichts der aktuellen technologischen Grenzen bestmöglich eingesetzt und unterstützt werden. Sie sollte eine Ergänzung des Antriebsstrangs sein und nicht etwas, von dem das gesamte System abhängt.

Nicht alle Fahrer teilen Alonsos Ansicht. Carlos Sainz beispielsweise hat eine weniger extreme Position geäußert und sieht in den Antriebseinheiten von 2025 einen guten Endpunkt, der dem Spektakel der Formel 1 nicht unbedingt geschadet hat.

"Ich denke, für uns Fahrer wird das nie genug sein", sagte Sainz. "Ich glaube, wir alle lieben das, was wir eben lieben: Wenn es Elektroantrieb gibt, sollte er ein Zusatz sein und keine Abhängigkeit von elektrischer Leistung, wie wir sie jetzt haben.

"In der Vergangenheit hatten wir KERS, wir hatten das vorherige Motorenreglement, bei dem sich der Elektroanteil eher wie ein Zusatz anfühlte - obendrauf auf das, was ohnehin schon da war: eine solide Antriebseinheit", so der Spanier.

"Ich denke, für Fahrer, Puristen und wohl auch Journalisten wie euch werden wir alle immer der Meinung sein, dass eine 60/40-Aufteilung wahrscheinlich immer noch nicht ausreicht, aber es ist zumindest etwas, womit man Rennen fahren kann, bis im Jahr 2030 der echte Rennsport und echte Motoren zurückkehren."