Hat Ferrari in Budapest die Poleposition weggeworfen?

Zwar geht Lewis Hamilton beim Großen Preis von Ungarn mit einer Startplatzstrafe in das Rennen, doch auch ohne die Rückversetzung war der Samstag für Ferrari alles andere als perfekt. Schließlich gelang es dem siebenmaligen Weltmeister nicht, sich nach seiner provisorischen Bestzeit im zweiten Run zu steigern. Folglich konnte Lando Norris die Zeit des 106-fachen Grand-Prix-Siegers noch toppen und McLaren die erste Poleposition der Saison sichern.

"Ich weiß nicht, warum wir als Erste auf die Strecke gefahren sind", so sein Kommentar nach der Session gegenüber David Coulthard. "Das hat mich etwas schockiert. Ich wäre von meiner Seite nicht als Erster auf die Strecke gegangen, aber so ist es eben."

Im ersten Anlauf hatte Hamilton die provisorische Bestzeit auf dem Hungaroring gesetzt. Zum zweiten Anlauf fuhren er und Teamkollege Leclerc als die ersten beiden Piloten auf die Strecke, während Kimi Antonelli, Max Verstappen oder der spätere Polesitter Lando Norris ihre Runde nach den Ferrari-Fahrern starten konnten.

"Ich hatte eine freie Runde und als ich in Kurve 1 eingebogen bin, hatte ich sofort ein kurzes Übersteuern", erklärt Hamilton nach der Session. "Da war ich schon eineinhalb Zehntelsekunden hinten. Von da an ist es einfach zusammengebrochen. Die letzte Runde war die schlechteste von allen, und alle anderen Runden waren wirklich gut."

"Wir hatten also", so seine Einschätzung, "eindeutig das Auto, um heute auf der Pole zu stehen. Und wenn du das nicht abliefern kannst, ist das schwer zu verdauen."

Gegenüber Peter Hardenacke betont Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur bei Sky Sport F1 hingegen, dass er das Timing nicht als Fehler ansieht. "Letztes Jahr sind wir als Erste auf die Strecke gefahren und haben die Poleposition geholt", erklärt Vasseur.

"Damals sagten alle, dass das an der freien Fahrt lag. Heute sind wir [wieder] als die Ersten herausgefahren. Wir haben diesmal nicht die Poleposition geholt, und schon sagen alle, dass es daran liegt, dass wir die Ersten waren."

Außerdem betont der Teamchef: "Die ersten paar Autos hatten Probleme, so wie Max [Verstappen], Lewis [Hamilton] oder Charles [Leclerc]."

Fragt man Leclerc nach seiner Meinung, dann war das gesamte Qualifying für den Monegassen alles andere als angenehm. "Das ist ehrlich gesagt schon in Q1 auseinandergefallen", erklärt der Ferrari-Pilot.

"Das Gefühl im Auto war nicht wirklich gut, und dann verlief die Session insgesamt nicht reibungslos. Wir mussten in Q2 zwei neue Reifensätze verwenden, und so war [Q3] schon von Anfang an schwierig. Nach dem Qualifying bleiben Kurve 1 und Kurve 12 für mich ein Fragezeichen, also muss ich mir die Daten genau anschauen."

Im Endergebnis fehlen Leclerc rund zwei Zehntelsekunden auf Hamilton. Ein Abstand, mit dem der "Il Predestinato" laut eigener Aussage während der gesamten Session zu kämpfen hatte.

Des Weiteren gesteht Leclerc nach der Session: "Ich habe in der letzten Runde in Q3 keinen guten Job abgeliefert. Zudem hatte ich das Gefühl, dass uns ein wenig der Grip. Wir müssen also schauen, ob wir auf der Outlap irgendetwas anders gemacht haben. Manchmal geht es da um Kleinigkeiten."

Nach der Startplatzstreife seines Teamkollegen geht Leclerc von Position zwei in den Grand Prix von Ungarn. Da Hamilton aus der Sicht der Rennkommissare Oscar Piastri auf seiner schnellen Runde blockiert hat, muss der siebenmalige Weltmeister von Position fünf an den Start gehen.