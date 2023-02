Hat Lewis Hamilton jetzt plötzlich Lust auf Tests und Simulator?

Audio-Player laden

Lewis Hamilton ist eigentlich nicht dafür bekannt, dass er gerne Zeit bei Test- und Simulatorfahrten verbringt, doch dies scheint sich vor der Formel-1-Saison 2023, wo der Brite erneut hofft, den rekordbrechenden achten WM-Titel zu holen, geändert zu haben.

"Ja, auf jeden Fall", sagt er auf die Frage, ob er auch vor seiner 17. Saison in der Königsklasse noch immer die gleiche Leidenschaft wie zu Beginn seiner Karriere spürt. "Ich würde nicht sagen, dass das in jeder Saison der Fall ist, aber ich hatte diese großartige Pause und ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so aufgeregt war, ins Auto zu steigen, und auch, um überhaupt zu testen."

"Ich habe bereits zwei Testtage absolviert, was ich sonst nie tue. Und dann auch noch Reifentests! Ich bin auf jeden Fall aufgeregt, fühle mich gestärkt und freue mich wirklich darauf, mit dem Team zu arbeiten. Und auch körperlich fühle ich mich großartig. Ich habe mich sehr darauf konzentriert, die Messlatte in diesem Bereich höher zu legen. Es wird eine Herausforderung sein - dafür lebe ich", so Hamilton.

So hat Hamilton die Winterpause genutzt

Die Winterpause hat der siebenmalige Formel-1-Weltmeister genutzt, um Kraft für die neue Saison zu tanken, wobei er viel Sport getrieben hat. "Im Allgemeinen halte ich mich vom Racing fern", sagt Hamilton.

"Ich treibe eine Menge anderer Sportarten. Ich spiele Squash, ich surfe ziemlich viel. Ich schwimme also viel. Und ich laufe, weil das einfach zu dem Lebensstil gehört, den ich gewählt habe. Es ist einfach ein gesunder Lebensstil, zu laufen. Ich habe sogar am Weihnachtstag trainiert und bin den Berg hinaufgelaufen."

"Das ist also etwas, an das ich mich mit der Zeit gewöhnt habe, anstatt eine zu große Pause einzulegen. Und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert", fügt er hinzu. "Ich stieg also ins Auto, drehte in Jerez 160 Runden und fühlte mich sehr gut. Wie immer ist der Nacken nach dem ersten Tag eine schmerzende Stelle. Und dann gewöhnt man sich einfach daran."

Hamilton: Neues Auto ist wie ein Geschenk auszupacken

Obwohl Gerüchte die Runde machen, dass der neue Mercedes W14 ein Flop sein könnte, betont Hamilton, das im Team in Brackley alle motiviert sind und mit einer großen Vorfreude in die neue Saison gehen.

"Es ist großartig zu sehen, wie konzentriert alle sind, wie sehr sie sich freuen", sagt er. "Natürlich habe ich das Auto im Dezember im Windkanal gesehen, und diese Woche ist die aufregendste Woche, wenn man sieht, wie all diese Teile zusammengefügt werden und das Auto dann einfach stromlinienförmig aussieht."

"Man kann sehen, dass es eine Evolution ist. Wenn man ein Meeting [mit] 40 bis 50 Ingenieuren hat und sie einem erklären, was sie gemacht haben, warum sie es gemacht haben und was wir uns davon erhoffen, dann ist das wie Weihnachten. Man wartet nur darauf, dass man sein Geschenk auspacken und einsteigen kann. Und es ist eine neue Saison."

Mit Bildmaterial von Mercedes-AMG F1.