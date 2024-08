Hat McLaren ein Ass im Ärmel im Kampf gegen Red Bull und Mercedes?

Es ist schwer, mit Sicherheit zu sagen, wer derzeit das schnellste Auto in der Formel 1 hat.

Red Bulls anfänglicher Vorteil mit dem RB20 ist verschwunden, aber ihre Geschwindigkeit in Spa, insbesondere bei freier Fahrt - und durch Pouhon, wenn man sich die GPS-Daten genauer ansieht -, zeigt, dass sie bei Strecken, die hohe aerodynamische Effizienz erfordern, weiterhin der Maßstab sind.

Es ist jedoch Mercedes, das mit drei Siegen aus vier Rennen in die Sommerpause geht. Das Team aus Brackley hat offensichtlich sein Verständnis des W15 so weit verbessert, dass es an der Spitze mitmischt.

Wenn man jedoch über konstante Geschwindigkeit spricht - unter allen Bedingungen, auf allen Streckenoberflächen und auf allen Streckentypen - dann sollte man wirklich nicht weiter als bis McLaren schauen.

Das Team aus Woking hat seit Miami praktisch überall um Siege gekämpft. Und obwohl es zwei Siege errungen hat, einen mit Lando Norris im Hard Rock Stadium und einen mit Oscar Piastri in Ungarn, hätten es noch viel mehr sein können.

Letztendlich ist die Formel 1 jedoch keine Serie, in der zählt, wie schnell man jetzt ist. Es geht darum, wie schnell man sich weiterentwickeln kann, um beim nächsten Mal besser zu sein. Denn Stillstand ist der schnellste Weg, zurückzufallen.

Während die Teams also tief durchatmen, bevor sie sich für die letzten zehn Rennen der Saison wieder ins Zeug legen, gibt es eine faszinierende Dynamik, die das Potenzial hat, das Bild an der Spitze der Startaufstellung zu verändern, wenn die Action beim Grand Prix der Niederlande wieder Fahrt aufnimmt.

Einerseits gehen sowohl Red Bull als auch Mercedes mit einigen Zweifeln über die Eigenschaften ihrer Herausforderer, basierend auf den neuesten Upgrades, in die Sommerpause.

Ein Redesign des Red Bull RB20, das beim Grand Prix von Ungarn eingeführt wurde, war speziell darauf ausgerichtet, mehr Leistung auf Strecken mit hohem Abtrieb zu liefern, wo Effizienz nicht besonders wichtig ist. Doch e brachte nicht den erhofften Erfolg.

Da es sich um eine Änderung handelte, die darauf abzielte, die Performance an Austragungsorten zu steigern, an denen Red Bull mehr Potenzial benötigte, führt dies in Milton Keynes zu Kopfzerbrechen darüber, wo das Team die zusätzliche Geschwindigkeit finden kann, nach der Max Verstappen so sehr verlangt.

Mercedes hatte ebenfalls seine eigenen Upgrade-Probleme, als der neue Unterboden, der in Spa-Francorchamps eingeführt wurde, nach dem Training am Freitag entfernt wurde, weil das Team von der mangelnden Geschwindigkeit verwirrt war.

Die frühe Schlussfolgerung bezüglich des Unterbodens war, dass er nicht die Hauptursache der Probleme darstellte. Er wird also für den Grand Prix der Niederlande zurückkehren.

Es wird jedoch eine sorgfältige Bewertung in Zandvoort erforderlich sein, um völlig sicher zu sein, dass das Upgrade keine unbeabsichtigten aerodynamischen Konsequenzen hat, die die Geschwindigkeit beeinträchtigen.

Denn wie Ferrari, Aston Martin und Red Bull in verschiedenen Phasen dieses Jahres feststellen mussten, bergen Upgrades das Risiko, Nebenwirkungen zu haben, die die Leistung des Autos tatsächlich verschlechtern können.

Und wenn das passiert, kann es einige Zeit dauern, bis man herausgefunden hat, was schiefgelaufen ist und warum es schiefgelaufen ist. Und das bedeutet, dass zukünftige Entwicklungen effektiv pausiert werden müssen, bis Antworten gefunden sind.

Stattdessen konzentrierte man sich in der ersten Saisonhälfte auf Verfeinerungen, ohne weder viel Zeit im Windkanal noch Budget für große Upgrades zu verschwenden.

Während Red Bull und Mercedes zu verschiedenen Zeitpunkten große Veränderungen an ihren Autos vorgenommen haben, blieb McLaren seit Miami ziemlich zurückhaltend. Dort gab es ein großes Upgrade, das den Frontflügel, vordere und hintere Aufhängung, Unterboden, Lufteinlässe in den Seitenkästen, Motorabdeckung und Bremsschächte umfasste.

Ein Überblick über das, was McLaren seitdem an ihrem MCL38 gemacht hat, in einer Zeit, in der Red Bull und Mercedes eine Vielzahl von großen Änderungen vorgenommen haben, illustriert den Unterschied in McLarens Ansatz.

Hier sind die Upgrades, die McLaren für die sieben Rennen seit Miami eingereicht hat:

Emilia-Romagna: überarbeiteter Heck- und Beamflügel

Monaco: überarbeiteter Heck- und Beamflügel

Kanada: Keine Updates

Spanien: Keine Updates

Österreich: Überarbeitete Frontflügelgeometrie und Aufhängungsverkleidungen

Großbritannien: Heckflügel mit weniger Abtrieb und mehrere Beamflügel-Konfigurationen

Ungarn: Keine Updates

Belgien: Heckflügel mit weniger Abtrieb und Beamflügel, plus Anpassungen an den Bremsschächten

Es ist offensichtlich, dass die Rate und Größe ihrer Entwicklungen viel kleiner ist als die der Konkurrenz, die überarbeitete Unterböden, Karosserien und Aufhängungen eingeführt hat. Fast sicher bedeutet dies auch, dass sie sich darauf vorbereiten, einen weiteren großen Schritt wie in Miami zu machen.

Es wird angenommen, dass dies einen neuen Unterboden umfassen wird. Aber McLaren will sicher sein, um das zu vermeiden, was Ferrari und Aston Martin passiert ist. Er soll nur eingeführt werden, wenn man sicher ist, dass er performen wird.

Aber die Tatsache, dass McLaten sich ohne größere Upgrades an der Spitze halten konnte, zeigt nicht nur die Stärke ihrer MCL38-Basis. Es bedeutet auch, dass sie sich Ressourcen aufgespart haben, sodass sie theoretisch mehr Entwicklungszeit und Geld für Verbesserungen in der zweiten Hälfte des Jahres haben.

Und vergessen wir nicht, dass McLaren als Dritter in der Konstrukteursmeisterschaft zu dem Zeitpunkt, als die aerodynamischen Entwicklungszuteilungen Ende Juni zurückgesetzt wurden, auch eine zehn Prozent größere Zuteilung hat als Red Bull.

Mit mehr aerodynamischer Entwicklungszeit im Rückhalt und einer insgesamt größeren Zuteilung gibt es allen Grund zu glauben, dass ihr Potenzial zur Verbesserung in der zweiten Saisonhälfte viel größer ist als das von Red Bull, zum Beispiel.

Andrea Stella kündigt für die zweite Saisonhälfte einige Upgrades an Foto: circuitpics.de

"Ich kann für McLaren sprechen und wir scheinen jetzt in der Lage zu sein, einige dieser Entwicklungen, die wir aufgespart haben, einzulösen, und ich würde erwarten, dass wir in der zweiten Saisonhälfte mehrfach neue Teile haben werden."

"Auf eine Art bin ich überrascht, dass wir so konkurrenzfähig waren, wenn man bedenkt, dass wir seit Miami eigentlich nicht viele neue Teile an die Strecke gebracht haben. Das bedeutet offensichtlich, dass das Miami-Upgrade groß war. Ja, es wird einige Upgrades in der zweiten Saisonhälfte geben."

Die Rivalen von McLaren werden ab jetzt jeden Freitag in der Boxengasse Ausschau nach Änderungen am MCL38 halten, denn jede Veränderung könnte einen kritischen Punkt in diesem Kampf an der Spitze der Formel 1 markieren.