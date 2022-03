Heftiger Q2-Crash: Mick Schumacher nach Einschlag bei Bewusstsein

Audio-Player laden

Das Qualifying zum Großen Preis von Saudi-Arabien hat es in sich: Nach dem Aus von Lewis Hamilton in Q1 krachte Mick Schumacher in seinem Haas auf seiner schnellen Runde in Q2 heftig in die Streckenbegrenzung. Entwarnung für alle Formel-1-Fans: Schumacher geht es den Umständen entsprechend gut.

Als sich der Unfall ereignete, waren noch fünf Minuten in Q2 zu fahren. Schumacher verunfallte in Kurve 11 am Ende des ersten Sektors auf seiner schnellen Runde. Zuerst wurde die Nase seines Haas-Boliden verbogen, dann krachte er seitlich in die Mauer, wobei das Auto zerstört wurde. Das Qualifying wurde sofort mit der Roten Flagge unterbrochen.

Die Sicherheitscrew half dabei, Schumacher aus dem Auto zu bekommen. Er wurde in einen Krankenwagen verladen, um im Medical-Centre durchgecheckt zu werden. Dort wurden Verletzungen zunächst ausgeschlossen. Als Vorsichtsmaßnahme wurde der Haas-Pilot per Helikopter in das King Fahad Armed Forces Hospital in Dschidda transferiert.

"Wir haben erfahren, dass Mick bei Bewusstsein und aus dem Auto ist. Er ist auf dem Weg ins Medical-Centre", heißt es in einer ersten Reaktion seitens Haas. Nach einer Unterbrechung von knapp einer Stunde wurde das Qualifying mit einer Restzeit von 4:58 Minuten im zweiten Abschnitt fortgesetzt. Schumacher hatte es nach dem Auftakt in Bahrain wieder ins Q2 geschafft und war auf dem Weg, sich im Mittelfeld festzusetzen.

Randstein-Diskussion in Dschidda

Haas-Teamchef Günther Steiner teilt gegenüber 'ServusTV' mit: "Angeblich geht es ihm gut, er ist bei Bewusstsein und hat mit seiner Mutter gesprochen. Es gibt keine sichtbaren Verletzungen, aber jetzt müssen natürlich die Ärzte schauen, wie es ihm sonst geht. Aber er ist bei Bewusstsein und ansprechbar. Das ist das Wichtigste."

Als die ersten Entwarnungen durchsickerten, entschloss sich die internationale TV-Regie dazu, Zeitlupen des Highspeed-Crashs einzuspielen. Demnach setzte der Haas auf dem Randstein von Kurve 11 auf und verlor dadurch die Kontrolle. Schumacher konnte den Unfall nicht mehr verhindern und krachte mit hohem Tempo in die Mauer.

Die Szene befeuert die Diskussion um die hohen Randsteine in Dschidda neu. "Ich mache jetzt keine sofortigen Rückschlüsse, Verurteilungen oder Beurteilungen, weil man es noch nicht genau weiß. Man hat gesehen, dass er über den Kerb ist und dann hat er doppelten Wheelspin bekommen und dann ist er die Mauer. Da muss man sehen was man da machen kann", erklärt Steiner.

Ob Schumacher im Rennen am Sonntagabend an den Start gehen kann, ist derweil noch nicht sicher. Denn sein Bolide wurde beim Unfall ordentlich in Mitleidenschaft gezogen. Der Aufprall war so heftig, dass sogar die Funk- und Datenverbindung gekappt wurde.

Mick Schumacher profitiert von Romain Grosjean

"Ich meine, in welchem Zustand das Auto ist, das haben wir gesehen. Viel ist da nicht mehr übrig und was übrig ist, will man auch checken", meint Steiner. "Wir müssen nach den Scans sehen, wie es Mick geht, wie es dem Auto geht, und dann entscheiden wir, was wir morgen machen. Denn irgendwann ist es vielleicht besser, nicht zu starten, aber das weiß ich noch nicht."

Der Unfall von Mick Schumacher unterstreicht vor allem wieder einmal eines: Wie sicher die Formel 1 im Jahr 2022 ist. Dabei hilft Haas sogar die eigene Vergangenheit: "Offensichtlich haben sie in diesem Jahr die Steifigkeit des Chassis nach dem Unfall von Romain [Grosjean] erhöht. Sicherlich helfen diese Dinge, und man muss auch Glück haben", sagt Steiner. "Aber das Wichtigste ist, dass es dem Fahrer gut geht."

Der Unfall des Haas-Piloten war nicht der einzige im Qualifying: In Q1 erwischte es bereits Nicholas Latifi im Williams, weshalb die Session ebenfalls kurz unterbrochen werden musste. Nur wenige Minuten später schied Hamilton erstmals seit dem Grand Prix von Brasilien im Jahr 2017 in Q1 aus. Er wurde auf den letzten Metern von Lance Stroll im Aston Martin auf Rang 16 verwiesen.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.