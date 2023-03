Heizdecken-Abschaffung: Ja oder Nein? Pirelli erklärt sich nach Hamilton-Kritik

Audio-Player laden

Wird die Formel 1 2024 wie ursprünglich geplant ohne Heizdecken fahren, oder wird der von Lewis Hamilton als "gefährlich" bezeichnete Schritt verschoben oder gar fallen gelassen?

Eine Entscheidung über das nächste Jahr wird im Juli getroffen, und in der Zwischenzeit muss Pirelli Reifen entwickeln und testen, mit denen die Fahrer, Teams und die FIA zufrieden sind. Das ist nicht nur ein Rennen gegen die Uhr, sondern auch ein Rennen mit begrenzten Möglichkeiten auf der Strecke.

Pirelli stehen nur drei Slick-Testsitzungen zur Verfügung, um das Ziel zu erreichen. Eine Auswahl von Teams wird nächste Woche zwei Tage lang in Bahrain testen und dann noch einmal zwei Tage lang im Anschluss an den Grands Prix in Spanien und Großbritannein, bevor die Entscheidung für 2024 fällt.

Darum sollen Heizdecken aus der Formel 1 verschwinden

Pirelli arbeitet schon seit einiger Zeit auf ein Verbot der Heizdecken hin, hauptsächlich aus lobenswerten Gründen der Nachhaltigkeit - es bedeutet, dass die Teams an der Strecke weniger Strom verbrauchen und die Heizdecken nicht mehr um die Welt geflogen werden müssen, was eine Kostenersparnis bedeutet.

"Die Idee, die Heizdecken abzuschaffen, haben wir schon vor Jahren diskutiert", sagt Pirelli Formel-1-Chef Mario Isola. "Und es ist ein gemeinsames Ziel der FIA, Formel 1, Teams, Pirelli und der Promotor - bis 2030 eine Kohlenstoffneutralität zu erreichen."

"Jeder Schritt, der unseren Sport nachhaltiger macht, ist wichtig. Einer dieser Schritte ist die Abschaffung von Heizdecken, um zu vermeiden, dass Strom zum Aufwärmen der Reifen vor dem Gebrauch verwendet wird."

Abstimmung erfolgt erst im Juli 2023

In den letzten Jahren hat es dank niedrigerer Temperaturen und kürzerer Lagerzeiten bereits einen Schritt in die richtige Richtung gegeben - Isola geht davon aus, dass das Aufwärmen von Formel-1-Reifen im Jahr 2022 nur noch halb so viel Strom verbrauchte wie ein Jahrzehnt zuvor.

Es wurde jedoch vereinbart, dass nach weiteren Tests im Juli eine Abstimmung stattfinden soll. Wenn sowohl die Formel 1 als auch die FIA den Schritt unterstützen, müssen nur noch fünf Teams zustimmen, ein Verfahren, das eingeführt wurde, damit nicht ein oder zwei Teams die Änderung aus opportunistischen Gründen blockieren können.

Regenreifen bald schon ohne Heizdecken

Diese Entscheidung bezieht sich auf ein generelles Verbot, das Slicks und Intermediates umfasst. Auf demselben Treffen wurde beschlossen, einen Sonderfall für Regenreifen zu schaffen. Die Tests von Pirelli mit diesen Reifen waren so erfolgreich, dass das italienische Unternehmen sie noch in dieser Saison einführen wollte. Sie werden ab der sechsten Runde in Imola zum Einsatz kommen.

"Wir haben vor der Weihnachtspause einige Regenreifen getestet", sagt Isola. "Das war auch unsere Priorität, denn im letzten Jahr waren die Fahrer mit den Regenreifen nicht zufrieden. Wir haben eine neue Mischung gefunden, die auch ohne Heizdecken funktioniert."

"Wir haben einen Vergleich mit dem alten Reifen mit Heizdecken gemacht, und zwar bei kalten Bedingungen, denn im Dezember hatten wir keine warmen Bedingungen. Und wir haben in Paul Ricard, Fiorano und Portimao getestet."

"Und auf allen drei verschiedenen Strecken, mit drei verschiedenen Teams und, wenn ich mich nicht irre, fünf verschiedenen Fahrern, waren die Kommentare positiv - besseres Aufwärmen und bessere Leistung", sagt der Italiener.

Die Gefahr von kalten Slick-Reifen

Der nächste Schritt für Pirelli ist es, Intermediates und Slicks zu entwickeln, die es den Fahrern erlauben, direkt aus der Box heraus hart zu pushen, ohne dass sie vorgewärmt werden müssen, aber das war bisher nicht der Fall, denn beide Mischungen sind viel komplexer und anspruchsvoller als die Regenreifen.

Was mit den aktuellen Prototyp-Slicks passiert, ist ein bisschen so, als würde man zu früh an die Box kommen, um auf Trockenreifen zu wechseln, und dann ein paar Runden lang auf einer feuchten Strecke herumrutschen, bis sie ihr Optimum erreicht haben. Dieses langsame Aufwärmen hat einen großen Einfluss auf die Strategieoptionen und damit auf den Rennverlauf, aber für die Fahrer ist die Sicherheit das wichtigste Anliegen.

Hamilton ist einer der wenigen, die die neueste Version des Slicks ausprobiert haben, nachdem er in diesem Jahr sowohl in Jerez als auch in Paul Ricard mit George Russell gefahren ist. Er war nicht zufrieden mit der Leistung. "Ich denke, es ist gefährlich", sagt er auf Nachfrage über die neuen Reifen.

Hamilton: "Wird irgendwann einen Zwischenfall geben"

"Ich habe die ohne Heizdecken getestet, und es wird irgendwann einen Zwischenfall geben. Aus Sicherheitsgründen halte ich das für die falsche Entscheidung", erklärt er. "Man muss mehrere Runden fahren, damit die Reifen funktionieren."

"Das ganze Argument ist, dass die Abschaffung der Heizdecken nachhaltiger und umweltfreundlicher ist, aber in Wirklichkeit verbrauchen wir nur mehr Kraftstoff, um die Temperatur in die Reifen zu bekommen."

"Ein größeres Problem ist, wenn man auf die Straße geht: Man fährt herum und es ist sehr unruhig. Wenn jemand anderes mit funktionierenden Reifen unterwegs ist, kann man leicht mit ihm zusammenstoßen. Es ist also eine sinnlose Übung."

Auch Sainz hält Heizdecken-Abschaffung für gefährlich

"Ich verstehe immer noch nicht, warum sich die Formel 1 von den Decken wegbewegt", fügt auch Ferrari-Pilot Carlos Sainz hinzu. "Weil es für mich keinen Sinn macht. Man verbrennt mehr Benzin, um die Reifen aufzuwärmen. Ich verstehe die Philosophie einfach nicht, aber es ist die Richtung, die die Formel 1, die FIA und Pirelli eingeschlagen haben, also müssen wir uns wohl anpassen."

Ein Fahrer von Hamiltons Format, der das Wort "gefährlich" in Bezug auf die Reifen benutzt, ist der Albtraum eines PR-Mannes, aber in der Formel 1 gehören solche Situationen zum Alltag, und Pirelli-Formel-1-Chef Isola kann etwas Kontext liefern.

Pirelli bedankt sich für Hamilton-Kritik

"Lewis hat die Reifen Anfang Februar in Paul Ricard getestet", sagt der Italiener. "Zu dieser Zeit war es ziemlich kalt. Und natürlich haben wir einige Reifen getestet, die nicht in ihrer endgültigen Form sind oder nicht die endgültige Version der Reifen sind, die wir ohne Heizdecken homologieren wollen."

"Ich verstehe die Bemerkung, denn man muss auch bedenken, dass die Fahrer es gewohnt sind, aus der Boxengasse zu kommen und ein Auto mit Reifen zu fahren, die mehr oder weniger den Grip erzeugen können, den sie haben, wenn sie sich stabilisieren. Es ist also auch für sie ein völlig anderer Ansatz."

"Ich verstehe den Punkt, dass, wenn ein Auto in der Outlap, ich weiß nicht, zehn Sekunden langsamer ist als ein anderes Auto, dies einen Geschwindigkeitsunterschied erzeugt, der berücksichtigt werden muss. Ich glaube, die Bemerkung von Lewis bezog sich auch auf diesen Punkt. Und das ist ein fairer Kommentar."

Hat Pirelli zu wenig Testmöglichkeiten?

Wie Sainz sind auch diejenigen, die den diesjährigen Regenreifen ausprobiert haben, mit ihm zufrieden, aber für Pirelli ist das nur das erste Kästchen, das abgehakt ist. "Der nächste Schritt ist, dass wir dieses Jahr hoffentlich erfolgreich sind, einen Intermediate-Reifen zu finden, der ohne die Heizdecken funktioniert", sagt Isola.

"Es ist also ein langer Weg. Das ist nur der erste Schritt. Es ist eine große technische Herausforderung, weil wir die Konstruktion und alle Mischungen komplett neu entwickeln müssen", so Isola.

Die Schwierigkeit bei der Reifen-Konstruktion

Das ist ein sehr wichtiger Punkt - Pirelli hat heute eine Palette von sechs Mischungen, die alle ohne Heizdecken funktionieren müssen. Für Isola ist jedoch die Konstruktion die größere Herausforderung.

"Wenn man mit den kalten Reifen beginnt, können wir ein wenig Druck ablassen, aber nicht zu viel", sagt er. "Denn wenn sie aus der Boxengasse kommen, drücken sie sofort auf die Reifen. Wir müssen also zu 100 Prozent sicher sein, dass die Konstruktion dieser Belastung auch bei niedrigem Druck standhält."

"Das bedeutet, dass wir eine neue Konstruktion entwerfen, die bei niedrigem Druck mehr aushält, und dann wird das Druckdelta von kalt zu heiß neun bis zehn psi betragen, vielleicht sogar mehr. Sie können sich also vorstellen, welche Auswirkungen das auf die Konstruktion und die Veränderung des Profils, die Druckverteilung unter der Grundfläche, die Temperaturverteilungund so weiter hat."

"Wir müssen sicher sein, dass wir eine gute Aufwärmphase haben und dass es nicht zu einer Überhitzung kommt, wenn sich die Temperatur stabilisiert. Wir müssen also alle Mischungen der Produktpalette neu gestalten. Es steckt eine Menge Arbeit dahinter, Reifen zu entwickeln, die auch ohne Heizdecken funktionieren können."

Warum kommen andere Serien problemlos ohne Heizdecken aus?

Natürlich arbeiten viele Meisterschaften auf der ganzen Welt bereits ohne Heizdecken, darunter auch einige, bei denen Pirelli der Lieferant ist. Isola ist sich bewusst, dass solche Vergleiche oft angestellt werden.

"Eine Frage, die mir oft gestellt wird, ist, dass wir die Formel 2 ohne Heizdecken beliefern, wo ist also der Unterschied zur Formel 1?", sagt er. "Der Unterschied beträgt zehn Sekunden pro Runde. Wenn man das auf die Energie überträgt, die ein Formel-1-Auto in die Reifen stecken kann, ist das eine ganz andere Welt."

"Die Formel 1 ist die einzige Meisterschaft, die so schnell ist, und wo die Leistung so hoch ist. Wir haben in der Vergangenheit untersucht, ob wir mit einem anderen Auto die Formel-1-Reifen testen und das gleiche Leistungsniveau erreichen können, und wir haben nichts gefunden. Die aktuellen Formel-1-Autos sind also die schnellsten der Welt."

"Und das bedeutet, dass sie viel Energie in die Reifen stecken. Deshalb ist es so schwierig, Reifen ohne Decken für die Formel 1 herzustellen", betont Isola.

Rennstrategie wird sich stark verändern

Wie bereits erwähnt, ist ein wichtiger Aspekt die Auswirkung auf die Strategie, denn ein langsames Aufwärmen wird die Teams davon abhalten, mehrere Stopps einzulegen. Zudem wird dadurch in Zukunft, der Undercut ein Nachteil sein. Isola betont, dass dies ein Faktor sein wird, wenn die FIA, die Formel 1 und die Teams das Thema im Juli diskutieren.

"Wir werden gemeinsam entscheiden, ob wir auf dem richtigen Niveau sind oder ob wir mehr Zeit brauchen, um einen Reifen zu entwickeln, der ohne Heizdecken und ohne Beeinträchtigung der Show funktioniert", sagt er. "Denn eine weitere wichtige Sache, die wir berücksichtigen müssen, ist, dass wir vergangenes Jahr eine fantastische Meisterschaft hatten."

"Wir hatten eine Menge Action, wir hatten viele verschiedene Strategien, wir hatten eine Mischung aus Einstopp- und Zweistopprennen, das ist genau das, was die Zuschauer sehen wollen. Und daran wollen wir auch nichts ändern."

"Das bedeutet, dass wir einen Reifen zur Verfügung stellen wollen, der ohne Heizdecken funktioniert, aber die gleichen Eigenschaften wie die aktuellen Reifen hat, was eine zusätzliche Schwierigkeit darstellt. Aus diesem Grund werden wir beim nächsten Test eine neue Methode einführen, um auch die Outlap zu bewerten, denn die Outlap ohne Heizdecken wird ein Schlüsselparameter für die Entscheidung sein."

Wie wichtig ist die Nachhaltigkeit?

Nachhaltigkeit ist ein weiterer Schlüsselfaktor, wie Isola anmerkt: "Lewis hat etwas gesagt, das absolut richtig ist. Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, müssen wir viele Elemente berücksichtigen, nicht nur eines."

"Ich möchte nur sagen, dass es eine technische Herausforderung ist, eine große technische Herausforderung. Wir brauchen die Zeit, um die Reifen zu entwickeln. Wir haben einen Plan. Wir haben auch vereinbart, die Daten im Juli zu analysieren, und ich glaube, das ist ein vernünftiger Weg, um diese Möglichkeit zu diskutieren."

So sieht der Ablauf von Pirelli aus

Es ist wichtig zu wissen, dass die Reifen, die nach dem Großen Preis von Großbritannien getestet werden, nicht die endgültigen Versionen sein werden, sodass die Entscheidung für oder gegen den Juli nur auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Informationen getroffen werden kann.

Das wird das erste Mal seit Jahrzehnten sein, dass die Formel-1-Autos an einem Rennwochenende ohne Heizdecken fahren. Die Teams, die die Tests nach der Entscheidung durchführen, könnten den Vorteil haben, dass sie wissen, dass es keine Heizdecken mehr gibt und dass sich die Reifen ihrer endgültigen Spezifikation annähern, was diese Tests für sie sehr wertvoll macht.

Was passiert, wenn die Heizdecken in der Formel 1 bleiben?

Es ist nicht klar, was passieren wird, wenn es ein "Nein" zur Heizdeckenabschaffung für 2024 gibt. Werden die späteren Tests das Programm mit Blick auf 2025 fortsetzen, oder wird sich Pirelli darauf konzentrieren, die aktuellen Slicks für 2024 zu verbessern?

Die Teams sind in Bezug auf die Heizdecken-Saga aufgeschlossen. Die allgemeine Meinung ist, dass sie froh sind, wenn sie abgeschafft werden - schließlich lassen sich so die jährlichen Frachtkosten einsparen -, aber die neuen Reifen müssen ihre Aufgabe erfüllen.

"Ich denke, wir sollten uns vergewissern, dass sie den richtigen Standard haben, bevor wir Reifenheizdecken verbieten", sagt Otmar Szafnauer von Alpine. "Schauen wir mal, wohin wir gehen. Ich habe gehört, dass Pirelli bei den Regenreifen einen guten Job gemacht hat, ohne dass man Heizdecken braucht, das ist großartig. Aber bevor wir sie verbieten, wir haben sie alle, sie existieren alle, sie werden alle gekauft, man spart kein Geld."

"Man spart vielleicht ein bisschen Versandkosten. Aber sie sind nicht so schwer. Ich denke also, wir sollten sie so lange benutzen, bis wir alle froh sind, dass es ohne sie sicher und gut ist."

