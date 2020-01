Helmut Marko: 2020 sollen mehr als fünf Siege her!

"Ich erwarte mindestens fünf Siege", hatte Red-Bull-Motorsportkonsulent Helmut Marko vor der vergangenen Formel-1-Saison angekündigt. Am Ende wurden es "nur" drei dank der Erfolge von Max Verstappen in Spielberg, Hockenheim und Sao Paulo. 2020 müssen es aber nun die versprochenen fünf Rennsiege sein, wenn man eine Chance auf den WM-Titel haben möchte.

"Wir wollen um die WM mitkämpfen und dazu wissen wir, dass wir von Beginn an, also vom absolut ersten Rennen, wettbewerbsfähig vom Chassis sein müssen", sagt der Österreicher gegenüber 'Motorsport-Total.com'. Das war in den vergangenen Jahren immer die große Schwäche von Red Bull: Erst im Laufe des Jahres konnte man bei der Performance zu den Rivalen aufschließen.

2020 soll nun schon in Melbourne der Angriff folgen, und weil auch Motorenpartner Honda bewiesen hat, dass man siegfähiges Material zur Verfügung stellen kann, ist Red Bull in der Pflicht: "Honda hat gute Steigerungen fürs nächste Jahr. Und nachdem bis jetzt alles erfüllt wurde, gehen wir davon aus, dass das passieren wird. Das heißt, wir haben keine Ausreden mehr, auf gut Deutsch."

Trotzdem geht er davon aus, dass Red Bull 2020 gute Chancen auf den Titel haben wird. Wie viele Siege der Rennstall in der anstehenden Saison holen wird, darauf will er sich nicht festnageln lassen. "Dass das mehr als fünf sein müssen, davon gehe ich aus."

