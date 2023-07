Helmut Marko: Albon "ist leider bis Ende 2025 an Williams gebunden"

Alexander Albon bekommt aktuell viel Lob. Der Williams-Pilot holte in der bisherigen Saison alle sieben WM-Punkte seines Teams und brachte den Traditionsrennstall damit im Alleingang vor AlphaTauri auf den neunten Platz in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft.

Im internen Qualifyingduell gegen seinen Teamkollegen Logan Sargeant liegt er mit 9:0 in Führung, und zuletzt verriet Albon, dass er regelmäßig Lob von seinem ehemaligen Red-Bull-Teamchef Christian Horner bekomme. Dem schließt sich nun auch Helmut Marko an.

"Ich finde, Alex macht einen super Job", sagt Marko im Rahmen des Formel-1-Rennens in Silverstone, wo Albon in allen drei Trainings in die Top 3 fuhr. "Aber wenn man das relativiert, nehme ich an, dass er mit voller Power gefahren ist", so Marko im 'ORF'.

"Das macht hier gut drei, dreieinhalb Zehntel aus. Und vielleicht war die Benzinmenge auch nicht so schwer, wie sie beispielsweise bei uns oder Mercedes gewesen ist", vermutet der Österreicher, der daran zweifelt, dass Williams auch im Qualifying so weit vorne stehen wird.

Marko: Williams dank Albon jetzt "Q3-fähig"

"Wir nennen das 'Vorstandszeiten', wenn jemand von ganz oben kommt", schmunzelt Marko. Das ist aber keinesfalls Kritik an Albon, denn Marko betont: "Der Williams ist jetzt ein schnelles Auto, und in der Kombination mit Albon ist er jetzt eigentlich Q3-fähig."

"[Er] ist leider bis Ende 2025 an Williams gebunden", so Marko über den ehemaligen Red-Bull-Piloten, der 2019 mit Toro Rosso in die Formel 1 kam, zur Saisonmitte ins A-Team von Red Bull befördert wurde und dort anderthalb Jahre an der Seite von Max Verstappen fuhr.

Weil Albon dort allerdings chancenlos gegen den Niederländer war, wurde er 2021 durch Sergio Perez ersetzt und war lediglich noch Ersatzpilot der Bullen. Ein Jahr später schaffte er mit Williams den Schritt zurück in die Startaufstellung.

Albon noch einmal in einem Topteam?

Eine Rückkehr zu Red Bull, wo Perez zuletzt einen kleinen Einbruch erlebte, dürfte allerdings wegen der laut Marko langen Vertragslaufzeit erst einmal kein Thema sein. Die Info, dass Albons Williams-Vertrag bis 2025 läuft, war so öffentlich bislang nicht bekannt.

Albon selbst betonte zuletzt zudem mehrfach, dass er mit Williams langfristige Pläne habe. Dass eine Rückkehr zu einem Topteam allerdings nicht ausgeschlossen sein muss, dafür ist ausgerechnet Perez, der ihn einst bei Red Bull ablöste, ein gutes Beispiel.

Auch für Alexander Albon muss dieser Zug also noch nicht abgefahren sein. Die Aussagen von Helmut Marko und Christian Horner dürften zumindest Hoffnung machen ...

