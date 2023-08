Helmut Marko begeistert: Wo ist das Limit von Max Verstappen?

Ein Rennen fehlt Max Verstappen noch zum nächsten Rekord: Der Niederländer feierte beim Formel-1-Rennen in Spa-Francorchamps seinen achten Grand-Prix-Sieg in Folge und braucht nur einen weiteren Sieg beim Heimspiel in Zandvoort nach der Sommerpause (wo er eine Siegquote von 100 Prozent besitzt), um mit dem Rekord von Sebastian Vettel gleichzuziehen.

Das Wochenende in Belgien war wieder einmal eine dominante Angelegenheit: Erster im Qualifying, Erster im Shootout, Erster im Sprint und Erster im Rennen. Selbst die Strafversetzung von fünf Positionen machte er locker innerhalb von 17 Runden wett.

Das bringt Red Bulls Motorsportkonsulent Helmut Marko ins Schwärmen: "Das ganze Wochenende war eine unglaubliche Performance und das, wie man richtig sagt, mit einer Leichtigkeit und Souveränität", sagt er gegenüber 'Sky'. "Das erhebt Max jetzt schon zu den ganz Großen dieses Sports."

Rein statistisch dürfte ihm da keiner widersprechen. In vielen Listen liegt Verstappen zumindest weit vorne, wenn nicht sogar ganz vorne - und das obwohl er immer noch vergleichsweise jung ist. "Man darf nicht vergessen, er wird am 30. September 26 Jahre alt - oder jung, wie auch immer man das sieht. Und es ist in der Entwicklung eigentlich noch kein Ende abzusehen", sagt Marko.

"Er findet das Limit, er geht mit den Reifen unglaublich schonend um. Also wir können vor ihm nur den Hut ziehen. Das ganze Team harmonisiert und hat einen Höhenflug. Wir genießen das und wollen das weiterhin haben", sagt er. "Wie weit das noch gehen wird, weiß ich nicht."

Vielleicht sollte er ohne Frontflügel fahren ...

Die Frage ist: Wer kann den Niederländer stoppen und wie? "Man könnte sagen, dass Max Verstappen das ganze Wochenende auf harten Reifen fahren muss oder ohne Frontflügel", scherzt Ex-Pilot Timo Glock bei 'Sky'. Ansonsten sei gegen ihn einfach kein Kraut gewachsen.

"Er ist in jeder Hinsicht sehr dominant und findet immer wieder neue Wege, das Limit nach oben zu setzen. Man muss das ganze Team sehen und die Zusammenarbeit zwischen Max und dem Team. Immer Perfektion vom Allerfeinsten, jeder Boxenstopp passt. Es ist eine Leistung, vor der man den Hut ziehen muss."

In Spa konnte Red Bull auch zum ersten Mal seit Miami wieder einen Doppelsieg einfahren, weil auch Sergio Perez diesmal auf Position zwei gelandet war. Für Marko war das eine "souveräne Leistung vom ganzen Team", wie er betont. "Also wir sind mehr als zufrieden."

Lob für Perez: "Sehr stark"

Perez sei das ganze Wochenende über "sehr stark" gewesen, was für den Österreicher aber nicht überraschend kommt: "Wir wussten ja, dass er einer der Topfahrer ist", unterstreicht er. "Und nochmals wiederholend: Gegen Verstappen schaut niemand gut aus."

Jeder Fahrer würde antreten, um zu gewinnen, "aber gegen Max Verstappen geht das nicht". Und das müsse man psychologisch verkraften.

Der zweite Platz dürfte Perez wieder etwas mehr Sicherheit geben, auch wenn Marko stets betont hat, keinen Handlungsbedarf zu sehen. "Er erfüllt seine Aufgabe sehr gut und die Nummer 2 in der WM hat er gefestigt. Also das passt", sagt er.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.