Helmut Marko fordert Sperre für Hamilton nach Unfall mit Verstappen

Red-Bull-Motorsportkonsulent Helmut Marko hat nach der Kollision zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen nach dem Start des Großen Preises von Großbritannien in Silverstone harte Sanktionen für den Briten gefordert.

"Das geht mit dem normalen Sportgesetz nicht. Ich weiß nicht, was die Höchststrafe wäre. Aber so ein gefährliches und rücksichtsloses Verhalten gehört mit einer Sperre oder so etwas bestraft", sagt Marko bei 'Sky'. Die Rennkommissare belegten Hamilton mit einer Zehnsekundenstrafe.

Bei der Schuldfrage gebe es für ihn keinerlei Diskussionen. "Ich kann nur die Fernsehbilder kommentieren und die waren eindeutig. Alle Wiederholungen haben gezeigt, dass Hamilton mit dem linken Vorderrad das Hinterrad von Verstappen berührt hat und ihn von der Strecke gedrückt hat", ergänzt er im 'ORF'.

Verstappen habe innen genug Platz gelassen. "Also ich weiß nicht, ob es eine Fehleinschätzung oder was auch immer dieses Verhalten war. Die Folgen sind unglaublich. Das ist gemeingefährlich. würde ich sagen", poltert er.

"Wenn ein Konkurrent mit seinem Vorderrad unser Hinterrad massiv touchiert, dann ist das kein Rennunfall mehr in der schnellsten Kurve des Kurses. Dann ist das ein fahrlässiges bis gefährliches Verhalten", so Marko weiter.

Hamilton und Verstappen hatten sich in der ersten Runde in der Copse-Kurve berührt, der Niederländer war daraufhin bei Höchstgeschwindigkeit abgeflogen. Beim Einschlag wurden 51 g gemessen. "Die erste Meldung war, dass nichts Gravierendes passiert ist", atmet Marko erleichtert auf.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.