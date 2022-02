Helmut Marko: Hamilton 2021 "in der Form seines Lebens" gefahren

Audio-Player laden

Im Formel-1-Titelkampf 2021 lieferte nicht nur das Duell zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton auf der Strecke jede Menge Gesprächsstoff. Auch abseits dessen ging es zuweilen hoch her - vor allem zwischen den beiden Teamchefs Christian Horner und Toto Wolff, die verbal schon mal um sich schlugen.

Im Vergleich dazu verhielten sich die beiden Titelkontrahenten neben der Rennstrecke schon fast ruhig. "Wir sind schon das eine oder andere Mal zusammengekommen", gab Max Verstappen im Gespräch mit 'ServusTV' nach dem Titelgewinn zu. "Aber wir haben trotzdem voreinander Respekt, auch wenn wir das nicht immer zeigen."

"Lewis ist wirklich verdammt schnell. Er hat schon so viele Rennen und Meisterschaften gewonnen. Deswegen ist dieses Jahr auch so besonders, denn Lewis ist vielleicht jetzt an seinem besten Punkt, und dass wir dann hier gewinnen, ist einfach unglaublich", kommentierte der Weltmeister seinen Sieg in Abu Dhabi damals.

Auch Helmut Marko, der im Laufe der Saison wie die Teamchefs hin und wieder zum verbalen Tiefschlag ausholte, schlug danach deutlich mildere Töne. So relativierte er etwa die Kritik an Mercedes als "unwürdige Verlierer", die sich auf deren Protest nach dem umstrittenen Saisonfinale in Abu Dhabi bezog.

Außerdem betonte der Red-Bull-Motorsportkonsultent in der Saisonnachlese bei 'ServusTV': "Man muss auch sagen, Hamilton hat heuer, ich weiß nicht wo, Brasilien vergessen wir mal, aber bei einem regulären Rennen eine unglaubliche Qualifyingrunde hingelegt. Das zeichnet halt die Zwei aus. Das sind absolute Spitzenkönner."

"Also gegen einen siebenfachen Weltmeister am Zenit seines Könnens zu gewinnen, macht es natürlich umso schöner", lautete das Fazit des Österreichers. Für Red Bull war es der erste Fahrertitel seit der Siegesserie mit Sebastian Vettel 2010-13. Den Konstrukteurstitel verpasste man gegen Mercedes um 28 Punkte.

