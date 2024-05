Helmut Marko: "Keine Sorge", dass die WM in Richtung McLaren kippt

Lando Norris hat in Miami zweifellos etwas glücklich, durch die Unterstützung des Safety-Cars zum für ihn richtigen Zeitpunkt, gewonnen. Die Analyse des Rennens ergibt aber auch, dass der McLaren bei freier Fahrt tatsächlich erstmalig in dieser Saison das schnellste Auto war. Eine Tatsache, die bei Red Bull keine Panik aufkommen lässt.

Auf die Frage von oe24, ob von McLaren in der WM Gefahr drohen könnte, antwortet Red Bulls Motorsportkonsulent Helmut Marko: "Nein, da habe ich keine Sorge. Norris ist ja über 50 Punkte hinten. Außerdem bringen wir in Imola ein Upgrade, von dem ich mir viel erwarte. Aber Miami zeigt, dass wir uns auf das Sportliche konzentrieren müssen."

Red Bulls Glück ist, dass McLaren im ersten Viertel der laufenden Weltmeisterschaft punktemäßig schon viel Boden auf Spitzenreiter Max Verstappen verloren hat. Der Vorsprung auf Norris im Gesamtstand beträgt vor Imola 53 Punkte, der auf Oscar Piastri sogar 95 Punkte.

Selbst wenn man davon ausgeht, dass McLaren mit dem Miami-Update, das voll eingeschlagen hat, in die Nähe von Red Bull gekommen ist, was die Konkurrenzfähigkeit betrifft, erscheint es schwer vorstellbar, dass McLaren schon dazu in der Lage ist, einen so großen Punkterückstand aufzuholen.

Dafür müsste man Red Bull wahrscheinlich nicht nur ein-, sondern sogar überholen. Und das ist Stand heute vermutlich nicht der Fall. Zumal Red Bull, wie von Marko angekündigt, in Imola auch selbst ein Update ins Rennen schickt. Wie übrigens fast alle Topteams, beim Europa-Auftakt der Formel 1.

Marko räumt aber ein, dass Red Bull in Miami "einfach zu langsam" war - und letztendlich auch "langsamer als McLaren". Gleichzeitig glaubt er nicht, dass Norris in Miami ohne Safety-Car gewonnen hätte: "Norris hätte es schwer gehabt, die Lücke hinter Max zuzufahren. Außerdem ist das Überholen in Miami sehr schwierig."

Doch auch wenn Marko keine Angst hat, dass McLaren 2024 noch zum ernsthaften WM-Gegner für Verstappen und Red Bull werden könnte, sei "zu befürchten, dass ihm Lando auf der Strecke noch gefährlicher wird. Weil der Druck jetzt weg ist", sagt der Österreicher über den McLaren-Piloten, der in Miami nach langem Warten den ersten Grand-Prix-Sieg seiner Karriere gefeiert hat.

