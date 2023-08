Helmut Marko: Max Verstappen könnte in einem Haas auf Pole fahren

Max Verstappen dominiert die Formel-1-Saison 2023. Der Niederländer gewann zehn der ersten zwölf Rennen, zuletzt triumphierte er sogar achtmal in Folge. Eine längere Serie erreichte in der Geschichte der Königsklasse vor ihm lediglich Sebastian Vettel.

Der Deutsche siegte für Red Bull am Ende der Saison 2013 sogar neunmal nacheinander. Wie immer stellt sich dabei die Frage: Welchen Anteil hat der Fahrer an so einer Serie und welchen das Auto? Helmut Marko hat dazu im Fall von Verstappen eine klare Meinung.

"Max wäre in jedem Auto eine Klasse für sich", stellt er im exklusiven Interview mit 'Motorsport-Total.com' klar und betont: "Der Max von 2020 ist mit dem Max von 2023 - bis auf die Namensgleichheit - nicht zu vergleichen. Er hat eine ungeheure Souveränität gewonnen."

"Für mich war der Meister des Rennenlesens immer [Lewis] Hamilton, wie der seine Reifen eingeteilt hat. Und da ist Max jetzt auch gleichgezogen. Wenn nicht sogar besser, weil er im Grundspeed besser ist. Da hat ein unglaublicher Reifeprozess stattgefunden", lobt er.

Deswegen ist sich Marko sicher, dass Verstappen auch in schlechteren Autos gute Ergebnisse einfahren würde. Vor allem bei schwierigen Bedingungen im Qualifying würde der Österreicher Verstappen das ein oder andere Sensationsergebnis zutrauen.

Beim letzten Rennen vor der Sommerpause in Belgien nahm der Weltmeister dem Rest der Welt im Qualifying auf abtrocknender Strecke gut acht Zehntelsekunden ab. Marko betont: "Wenn solche Verhältnisse sind, stellt er einen AlphaTauri oder Haas, der ein Qualifyingauto ist, auf Pole."

Marko: Ewig wird Verstappen nicht Formel 1 fahren

Auf Dauer würde Verstappen das aber nicht glücklich machen, glaubt Marko. "Wie lang er die Motivation hätte, in einem AlphaTauri zu kämpfen, ist schwer zu sagen. Max ist anders", betont er und erklärt: "Er wird eines Tages kommen und sagen: 'Danke, das war's.'"

Verstappens aktueller Red-Bull-Vertrag läuft noch bis Ende 2028. Der zweimalige Weltmeister selbst hat allerdings nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er die Formel 1 irgendwann verlassen wird, wenn ihm Reisestress et cetera zu groß werden.

Vor wenigen Monaten erklärte der Niederländer in einem Interview mit 'Sky': "Ich weiß, dass ich 31 sein werde, wenn mein Vertrag zu Ende geht. An dem Punkt werde ich sehr lange Zeit in der Formel 1 gewesen sein. Es ist viel Arbeit, viele Reisen."

"Es sind ja nicht nur die Rennen, sondern dazwischen reist du in die Fabrik, hast Marketingverpflichtungen. Und ich bin jemand, der es liebt, zu Hause zu sein", so Verstappen, der daher noch nicht weiß, wie lange er noch in der Formel 1 fahren wird.

Bis zu seinem Rücktritt dürften Helmut Marko und Co. aber noch eine Menge Freude an ihm haben.

Weitere Co-Autoren: Kevin Hermann. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.