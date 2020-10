Helmut Marko: Mick-Debüt noch 2020 wäre keine gute Idee

Hätte Mick Schumacher am Nürburgring vielleicht sogar sein Renndebüt feiern können? Das legt Red-Bull-Motorsportkonsulent Helmut Marko nahe, der verrät, dass Antonio Giovinazzi wie auch Alexander Albon einen uneindeutigen Coronatest hatte.

Schumacher sollte beim Grand Prix der Eifel eigentlich das erste Freie Training bestreiten, doch weil dies ins Wasser gefallen war und auch der zweite Test von Giovinazzi negativ ausgefallen war, konnte der Führende der Formel 2 beim Heimspiel doch nicht im Auto sitzen.

Marko geht übrigens davon aus, dass Schumacher 2021 bei Alfa Romeo fahren wird - an der Seite von Kimi Räikkönen. "Man weiß ja, welche Fahrer am Markt sind, wer welche Gespräche führt", so der Österreicher gegenüber 'SPORT1'.

Die Fahrerpaarung hält er dabei für "eine ausgezeichnete Kombination", wie er betont. "Ein junger Fahrer hat einen der erfahrensten und fairsten an seiner Seite, der sicher nichts zurückhält und so für Mick eine unglaubliche Leitfigur für seinen Formel-1-Einstieg sein könnte."

Marko: Einstieg in Abu Dhabi nicht sinnvoll

Wovon Marko aber nichts halten würde, wäre ein verfrühter Einstieg bereits 2020. Theoretisch besteht für Alfa Romeo die Möglichkeit, Schumacher bereits in Abu Dhabi fahren zu lassen, nachdem die Formel-2-Saison bereits beendet wurde. Dort könnte Schumacher bereits einmal schnuppern und sich auf die kommende Saison vorbereiten.

Das hält Marko aber nicht für sinnvoll: "Zwei Tage nach dem Rennen ist ein sogenannter Young-Driver-Test. Da hat er ausgiebig Zeit, sich vorzubereiten", winkt er ab. "Das würde nur Unruhe bringen, und das ist glaube ich nicht der richtige Stil, wenn man sich von einem Fahrer verabschiedet, dass man ihm das letzte Rennen nimmt."

Eine andere Frage dreht sich darum, was Schumacher in der Formel 1 leisten kann. Das Talent seines Vaters sprechen ihm viele ab, auch wenn er mit dem Titel in der Formel-3-Europameisterschaft und vielleicht einem weiteren in der Formel 2 in diesem Jahr bewiesen hat, dass er den Aufstieg in die Formel 1 sportlich verdient hat.

Marko lobt: Geht gut mit Druck um

Allerdings brauchte der Deutsche in allen Kategorien bislang ein Jahr Anlaufzeit - danach hat er aber geliefert und lief für Marko auch zur absoluten Topform auf. "Wenn du solche Erfolge erreichst, kannst du davon ausgehen, dass es in der Formel 1 ähnlich sein wird", sagt er.

Vor allem hat er dabei auch im Hintergrund, welchem Druck Schumacher ausgesetzt ist. Der 21-Jährige muss sich immer an seinem Vater messen lassen, auch wenn ihm der Name einige Türen geöffnet hat. Und den müsse er aushalten, sonst helfe das ganze Talent nicht. "Ich finde, er hat das toll hingekriegt", so Marko, der aber vor überzogenen Erwartungen warnt.

Denn ein Einstieg wie ihn Papa Michael 1991 bei Jordan hatte, als er auf Anhieb Siebter im Qualifying werden konnte, sei heute nicht drin. "Wenn Mick einsteigt, dann ist es mit einem Alfa Romeo, wo diese Leistung gar nicht möglich ist", so Marko. "Das heißt, man muss ihm anfangs Zeit geben. Dann, glaube ich, zeigt sich, ob er in diese Fußstapfen treten kann."

