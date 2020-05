Helmut Marko prognostiziert: Sebastian Vettel tut sich das nicht mehr an

Auch knapp eine Woche nachdem offiziell wurde, dass sich Sebastian Vettel und Ferrari Ende dieser Formel-1-Saison trennen, ist ein Verbleib des Deutschen in der Königsklasse unklar. Immer mehr Experten vermuten, dass sich Vettel angesichts mangelnder Alternativen zurückziehen wird. Zu ihnen zählt auch Helmut Marko.

"Unglücklicherweise für ihn sind bei den Topteams die Plätze besetzt", sagt der Red-Bull-Motorsportkonsultent im 'ORF'. Eine Rückkehr von Vettel zu den Bullen hatte Marko gegenüber 'Motorsport-Total.com' bereits ausgeschlossen.

Bliebe noch Mercedes, doch Teamchef Toto Wolff betonte jüngst: "Mit Blick auf die Zukunft sind wir in erster Linie gegenüber unseren aktuellen Mercedes-Fahrern zu Loyalität verpflichtet." Auch wenn man die Entwicklung um Vettel natürlich nicht außer Acht lassen könne. Marko veranlasst diese Aussage zu einem Seitenhieb.

Marko holt zum Seitenhieb gegen Wolff aus

"Es ist lustig zu hören, dass der Toto sagt, sie schauen auf den eigenen Nachwuchs. Bis dato ist noch kein Mercedes-Junior je ins Cockpit gekommen", moniert der Österreicher. "Aber vielleicht ändert sich das." Mit George Russell und Esteban Ocon fahren aktuell zwar zwei Junioren in der Formel 1, jedoch nicht im Mercedes-Cockpit.

Was die Trennung von Vettel und Ferrari angeht, zeigt der Red-Bull-Berater Verständnis für den Deutschen: "Ich glaube, er hat das Richtige gemacht. Er hat sich bei Ferrari nicht mehr wohl gefühlt. Er hat nicht die Unterstützung erhalten, die er wollte. Und bevor er da mit halbem Herzen dabei ist, hat er den Stecker gezogen."

Schließlich sei Vettel ein viermaliger Weltmeister, der sehr gut verdient habe. Deshalb glaubt Marko: "Wenn sich jetzt für ihn nicht irgendwo eine Perspektive ergibt, dass er ein Team findet, das mittelfristig, also in ein bis zwei Jahren, an der Spitze mitfahren kann, dann tut er sich das nicht an in einem Mittelfeldteam und wird aufhören."

Tost traut Vettel immer noch einen WM-Titel zu

So sieht es auch Franz Tost, Teamchef bei AlphaTauri. "Er muss einen Platz in den ersten drei Teams bekommen. Dann hat er eine echte Chance, Rennen und eine weitere Meisterschaft zu gewinnen", sagt Markos Landsmann bei 'Formula1.com'.

Franz Tost traut Vettel immer noch den Gewinn einer Weltmeisterschaft zu Foto: LAT

Der AlphaTauri-Teamchef ist deshalb überzeugt: "Wenn Vettel das richtige Paket bekommt, wenn er in einem Ferrari, Red Bull oder Mercedes sitzt, kann er immer noch Rennen gewinnen. Und ich bin auch ganz sicher, dass er noch eine Meisterschaft gewinnen kann - es hängt davon ab, für welches Team er fahren kann."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.