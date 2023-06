Helmut Marko: Ricciardo-Gerüchte "aus dem Zusammenhang gerissen"

Sitzt Daniel Ricciardo schon bald im Cockpit des strauchelnden Sergio Perez? Diese Gerüchte hatten nach einer Aussage von Red-Bull-Motorsportkonsulent Helmut Marko im 'ORF' Nährstoff bekommen. Dort hatte er gesagt: "Wir werden Ricciardo nach Silverstone beim Reifentest, den Pirelli veranstaltet, drei Tage im Auto haben. Und dann kann man evaluieren: Wo steht Ricciardo wirklich?"

Doch dass Perez' Cockpit damit in Gefahr ist, will er so nicht verstanden wissen: "Da wurde viel aus dem Zusammenhang gerissen", winkt er gegenüber 'Kleine Zeitung' ab. "Daniel Ricciardo macht Testfahrten, ja, aber das hat mit dem Sportlichen nicht viel zu tun."

Zwar war der Australier in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Gegenstand von Spekulationen - egal ob bei Red Bull oder AlphaTauri -, doch dass er schon bald bei Red Bull im Auto sitzt, ist unwahrscheinlich.

Denn noch hat Perez Kredit beim Team, trotz drei zuletzt schlechten Rennen und dem Verlust der WM-Hoffnungen. "Perez hatte ein paar sehr gute Rennen und ein paar sehr schlechte", sagt Marko. "Er muss sich wieder konzentrieren und das Optimum abliefern, da braucht es keine WM-Titel-Träume."

Immerhin sei er nach Pierre Gasly und Alexander Albon der erste, der zwei Saisons neben Max Verstappen überstanden habe und nun in seiner dritten Saison neben dem Niederländer ist. Die Frage ist aber, wie lange noch - trotz eines bis Ende 2024 laufenden Vertrags.

"Nicht zufrieden" mit de Vries

Auch bei Schwesterteam AlphaTauri ist die Fahrerfrage noch ungeklärt. Vor der Saison galt vor allem Yuki Tsunoda als stark gefährdet, sollte er sich nicht steigern können, doch seinen neuen Teamkollegen Nyck de Vries hat er überraschend im Griff. Dabei wurde vor allem der Niederländer vor dem Jahr in den Himmel gelobt und teilweise schon zu Red Bull geschrieben.

Mittlerweile muss der frühere Formel-2- und Formel-E-Meister eher schauen, dass er sein Cockpit nicht vorzeitig verliert. Marko sagt ganz klar, dass Red Bull mit de Vries "nicht zufrieden" sei. "Das schauen wir uns an", betont er. Tsunoda hingegen fahre eine "sehr gute Saison mit unglücklichen Resultaten und Strafen".

Neuer Name für AlphaTauri

AlphaTauri ist generell aber die Enttäuschung der Saison, schließlich dümpelt das Red-Bull-B-Team mit gerade einmal zwei Punkten auf dem letzten Platz herum, nachdem auch 2022 nur der neunte Platz herausgesprungen war.

2024 wird das Team neu aufgestellt: Teamchef Franz Tost wird gehen, dafür kommen mit Laurent Mekies und Peter Bayer zwei neue starke Männer an Bord. Und auch der Name AlphaTauri wird aller Voraussicht nach verschwinden. "Es wird neue Sponsoren geben und auch eine neue Namensgebung", bestätigt Marko.

Was bleiben soll, ist die enge Verbindung zu Red Bull: Diese soll weiter so laufen, wie es das Reglement erlaubt. "Eigenkonstruktionen sind der falsche Weg", so Marko.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.