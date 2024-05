Helmut Marko sieht Ferrari als größten Herausforderer von Red Bull in Monaco

Ferrari oder McLaren? Wer kann Red Bull beim Großen Preis von Monaco herausfordern? Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko sieht in den Italienern die größte Gefahr für das amtierende Weltmeisterteam. "Ja, dieser Herausforderung müssen wir uns stellen", kündigt der Österreicher an.

Im Qualifying schätzt Marko Ferrari etwas stärker ein als McLaren, und die Startposition ist im Fürstentum besonders wichtig: In den vergangenen 20 Jahren wurde der Monaco GP 13 Mal von der Polposition gewonnen. Zwei Siege gehen auf das Konto Verstappens, der allerdings erst einmal vom ersten Startplatz in das Rennen ging.

"Ich denke, dass Ferrari in Monte-Carlo eine größere Herausforderung sein wird als McLaren, weil es nur um das Qualifying geht", glaubt der Red-Bull-Motorsportberater. "Wir müssen uns dieser Herausforderung stellen, definitiv." Beim letzten Rennen in Imola wurde deutlich, dass Ferrari bis auf wenige Zehntelsekunden an Red Bull herangerückt ist.

Horner sieht McLaren als Favorit

Allerdings taten sich die Italiener beim Heimspiel schwer: Nach einem starken Training blieben Charles Leclerc und Carlos Sainz im Qualifying hinter den Erwartungen zurück, was den Monegassen ins Grübeln brachte. Hat Ferrari im Qualifying möglicherweise ein Leistungsproblem?

Oder schlagen sie in Monaco zurück? Tatsächlich stand Leclerc in den Jahren 2021 und 2022 schon einmal auf der Poleposition, doch seinem ersten Heimsieg läuft der Monegasse noch immer hinterher. Auch deshalb sieht Teamchef Christian Horner eher die beiden McLaren-Piloten in der Favoritenrolle.

"Sie haben im Moment ein sehr schnelles Auto. Piastri sah in bestimmten Momenten schnell aus, Lando war am Ende des Rennens sehr schnell", weiß Horner, ohne Leclerc und Sainz aus den Augen zu lassen: "Aber auch Ferrari ist mit ihnen im Clinch, also haben wir es mit vier weiteren Autos zu tun."

In einem Punkt gibt Horner dem Red-Bull-Motorsportberater allerdings recht: "Das Rennen wird im Grunde genommen am Samstag gewonnen. Es wird also sehr wichtig sein, in einer Runde Leistung zu zeigen und eine starke Vorderachse zu haben."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.