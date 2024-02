Helmut Marko: Verstappen über Hamilton-Wechsel zu Ferrari "amüsiert"

Der Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari zur Formel-1-Saison 2025 hat ordentlich Bewegung in den Fahrermarkt der Königsklasse gebracht. Die aktuell größte Frage lautet dabei, wer ab 2025 im zweiten Mercedes-Cockpit neben George Russell sitzen wird?

Helmut Marko glaubt, dass Teamchef Toto Wolff in diesem Zusammenhang auch bei Weltmeister Max Verstappen anklopfen wird. "Das ist eigentlich seine Aufgabe als Teamchef, dass er alles tut, um die besten Fahrer zu bekommen", so Marko gegenüber oe24.

Sorgen, dass der Niederländer wirklich zu Mercedes abwandern könnte, macht er sich aber nicht - und das nicht nur deshalb, weil Verstappen bei Red Bull ohnehin noch einen Vertrag bis 2028 hat. "Das würde ich ausschließen", sagt Marko über einen plötzlichen Verstappen-Abgang.

Seine Erklärung: "Er hat ein gutes Gedächtnis. Und da ist [mit Mercedes] zu viel vorgefallen in der Vergangenheit. Ich erinnere nur an Silverstone [2021] oder an den Wirbel damals beim Finale in Abu Dhabi [im gleichen Jahr]. Das sitzt tief."

Gemeint sind die Kollision zwischen Verstappen und Hamilton 2021 in Silverstone und das spätere kontroverse Saisonfinale, bei dem Mercedes Protest gegen das Rennergebnis einlegte und so einen Titelgewinn des Niederländers noch verhindern wollte.

Hamilton-Weggang "eine Schwächung von Mercedes"

Laut Marko hat Verstappen diese Vorfälle nicht vergessen, weshalb er persönlich einen Wechsel zu Mercedes ausschließt. Auf die Frage, wie der Niederländer auf den Hamilton-Abschied reagiert habe, antwortet er übrigens: "Er war nur amüsiert."

Wie genau er das meint, verrät Marko jedoch nicht und erklärt nur: "Man fragt sich, wie es dazu gekommen ist. Mercedes ist in der zweiten Jahreshälfte 2023 von Ferrari überholt worden, auch McLaren war schneller."

"Vielleicht hat Hamilton etwas mitbekommen, was die Außenwelt noch nicht weiß", so Marko. Er selbst betont auf jeden Fall, er sehe in Hamiltons Wechsel zu Ferrari in erster Linie "eine Schwächung von Mercedes."

"Ob es Ferrari stärkt, wird sich herausstellen", so Marko, der gesteht: "Für den Sport insgesamt ist es irrsinnig toll, weil sich was tut." Einen weiteren Sensationswechsel, nämlich einen von Weltmeister Verstappen, wird es laut ihm allerdings nicht geben.

