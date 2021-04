Helmut Marko: Verstappen und Hamilton "mehr oder minder ebenbürtig"

Wer in der Formel 1 gerade der beste Fahrer ist, das ist unter Fans immer ein leidenschaftlich diskutiertes Thema. Lewis Hamilton, sagen viele, verdanke seine einzigartigen Erfolge vor allem dem in den vergangenen Jahren überlegenen Mercedes-Team. Im gleichen Auto, glauben manche, würde er sich gegen so manchen Gegner viel schwerer tun.

Helmut Marko hat in der Vergangenheit mehrfach erklärt, dass er Max Verstappen zwar für den schnellsten, Hamilton aber nach wie vor für den komplettesten Rennfahrer im aktuellen Starterfeld hält. Weswegen wir dem Red-Bull-Motorsportkonsulenten in einem Interview, das am Karsamstag um 17:00 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de in voller Länge (24 Minuten) veröffentlicht wird, die Frage erneut gestellt haben.

Ganz eindeutig will sich Marko bei dem Thema nicht festlegen. Aber eins steht für ihn fest: "Ich glaube, das Rennen hat ganz klar gezeigt, dass die Zwei eine Klasse für sich sind", sagt er nach dem Formel-1-Saisonauftakt 2021 in Bahrain.

"Das, was Hamilton gegenüber Max voraushat, ist die unglaubliche Routine. Ich weiß nicht, wie viele Rennen er hat, wie viele Siege. Das hat man ja gesehen, wie er das taktisch super angelegt hat, wie er Linienwechsel gemacht hat und und und. Für Max war es ein sehr schwieriges Rennen", erklärt der Österreicher.

Sein Urteil lautet: "Die sind sich mehr oder minder ebenbürtig." Denn: "Max wird auch irgendwann auf so einen Erfahrungsschatz zurückgreifen können, wie ihn Hamilton hat."

