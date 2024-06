Helmut Marko erklärt: Was derzeit schiefläuft bei Red Bull

Red Bull hat ein Problem, und nicht erst seit dem Monaco-Grand-Prix 2024, bei dem das Weltmeister-Team nicht über einen sechsten Platz hinauskam. Doch laut Sportchef Helmut Marko hat der Rennstall inzwischen eine Vermutung, was die aktuellen technischen Schwierigkeiten ausgelöst hat.

In seiner Speedweek-Kolumne schreibt Marko: "Das Problem fängt im Simulator an, der signalisiert hat, dass das Auto bestens über die Randsteine geht. Einfach gesagt, heißt das, dass der Simulator und die Realität nicht korrelieren. Und Monaco war nicht die erste Rennstrecke, auf der wir dieses Problem hatten, das war erstmals relativ stark in Singapur der Fall."

Bitter für Red Bull: Singapur war 2023 der einzige unter 23 Grands Prix, den das Team nicht gewann. Und zwar weil der Simulator vorab "etwas ausgespuckt [hatte], das nicht der Realität entsprach", so formuliert es Marko.

Die mangelhafte Korrelation sei daher "der erste Punkt, an dem wir ansetzen werden". Sprich: Red Bull wird seinen Simulator einer eingehenden Prüfung unterziehen.

Keine Prognose von Marko, wann der Fehler behoben ist

Marko gibt sich hier ausdrücklich "optimistisch, dass wir zumindest herausfinden können, warum der Simulator solche Daten hervorbringt, die nicht der Wirklichkeit entsprechen". Doch wann genau das Team die Situation im Griff haben kann, das weiß der Red-Bull-Sportchef nicht zu sagen.

Nur so viel: Kurzfristig scheint Marko nicht mit einer Trendwende zu rechnen, wenn er weiter schreibt: "Auch Montreal könnte ein schwieriges Wochenende für uns werden."

Max Verstappen bezeichnete sein Auto aufgrund des Fahrverhaltens sogar als "Känguru".

Änderungen an der Rennstrecke in Montreal

Und apropos Montreal: Die Verantwortlichen in Montreal haben zum Kanada-Grand-Prix 2024 sämtliche Randsteine durch baugleiche Randsteine ersetzt. Dies geschah im Zuge einer kompletten Neuasphaltierung der Rennstrecke.

Außerdem ist die Auslaufzone bei Kurve 8 "mit Asphalt und Gras" angepasst worden, so meldet der Automobil-Weltverband (FIA). Die Banden dort seien neu ausgerichtet worden. Und hinter den Randsteinen der Kurven 1, 3 und 6 finden sich jetzt reine Asphalt-Streifen, wo bisher sogenannte Rasengittersteine (mit Grasanteil) eingebaut waren.

