Herbert: Schumacher-Ära war viel langweiliger als Verstappen-Dominanz!

Die Formel 1 wird aktuell von Max Verstappen dominiert. Der Red-Bull-Pilot konnte in diesem Jahr schon 14 der bisherigen 17 Rennen gewinnen. Ex-Formel-1-Pilot Johnny Herbert ist dennoch der Überzeugung, dass die Saison 2023 keinen trostlosen Rekord aufstellt: "Nein, das war nicht die langweiligste Saison aller Zeiten", sagt der Engländer. "Michaels [Schumacher] Ära war die langweiligste in der Geschichte, soweit es mich betrifft."

"Man muss Max zugutehalten, was er geleistet hat", lobt Herbert, der zwischen 1989 und 2000 bei insgesamt 161 Formel-1-Rennen an den Start ging. "Er hat nicht einfach nur dominiert, er hat auf eine Art und Weise dominiert, dass es etwas ganz Besonderes ist, ihm zuzusehen."

"Er kann tief in sich gehen und trotzdem Leistung bringen, wie er in Miami und auch in Spa gezeigt hat", erinnert der Engländer gegenüber Lucky Block. In Miami (Startplatz 9) und Spa (Startplatz 6) kämpfte sich Verstappen trotz ungünstiger Ausgangslage an die Spitze. Nur in Saudi-Arabien, Baku und Singapur konnte der dreifache Weltmeister nicht gewinnen.

Er kann "Michaels Erfolge in den Schatten stellen"

"Das einzige, was seine Dominanz stoppen könnte, sind die Regeländerungen, die 2026 in Kraft treten", glaubt Herbert. Der WM-Vierte von 1995 hat allerdings auch Hoffnung, dass sich das Kräfteverhältnis schon früher ändern könnte. "Die Leistung von McLaren war sehr ermutigend. Sie standen im Sprintrennen in der ersten Reihe und fuhren am Sonntag ein gutes Rennen."

"Red Bull beginnt, von anderen Teams unter Druck gesetzt zu werden", sagt der Engländer. "Alle kommen näher heran. Hoffen wir, dass wir zu Beginn der nächsten Saison einen 'königlichen Kampf' haben werden. Das Positive für die Fans ist, dass McLaren in der Lage war, das zu tun, was sie getan haben. Wir werden ein viel engeres Feld haben."

Herbert glaubt, dass Verstappen die Schumacher-Rekorde erreichen kann Foto: Motorsport Images

Das kann auch Verstappen erreichen, wobei nicht alles in seiner Hand liegt, glaubt der 59-Jährige. "Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Max in den nächsten Jahren alles auf seine Weise machen wird", so Herbert. "Als Naturtalent hat er aber die Fähigkeit, Lewis und Michaels Erfolge in den Schatten zu stellen. Er hat dieses ganz seltene besondere etwas, das die Besten haben."

