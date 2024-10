"Heroo" fehlte: Wo waren die eigentlichen Austin-Pokale von Pirelli?

Als Titelsponsor des USA-Grand-Prix 2024 in Austin hat Formel-1-Reifenlieferant Pirelli besondere Trophäen für die Top 3 im Hauptrennen anfertigen lassen. Doch als die Siegerehrung erfolgte, war von den besonderen Trophäen nichts zu sehen. Das hatte einen Grund: Pirelli musste improvisieren und die eigentlich geplanten Trophäen kurzfristig durch andere ersetzen.

Was tatsächlich ausgegeben wurde: Sieger Charles Leclerc bekam eine Ersatztrophäe im klassischen Pokaldesign. Ferrari-Chefstrategie Ravin Jain als Vertreter des siegreichen Konstrukteurs, Carlos Sainz als Zweiter sowie Max Verstappen als Dritter erhielten jeweils Pirelli-Miniaturreifen überreicht, aber mit unterschiedlichen Markierungen: Soft für das Team, Medium für Sainz, Hard für Verstappen.

Und das alles, weil Pirelli laut Informationen von Motorsport-Total.com unmittelbar vor dem Grand Prix von frappierenden Ähnlichkeiten seiner Trophäen zu bestimmten Figuren eines Herstellers erfahren hatte. Deshalb fiel gemeinsam mit dem Automobil-Weltverband (FIA) die Entscheidung, einem möglichen Rechtsstreit zuvorzukommen und alternative Trophäen auszugeben.

Worin die Ähnlichkeit bestand? Die eigentlichen Trophäen zeigten eine Figur mit großen Ohren und Händen, wie sie auch bei bekannten Spielzeugmarken geformt sind. Doch ein theoretischer Interessenskonflikt soll weder mit Disney noch Playmobil oder Lego als Szenario skizziert worden sein, sondern mit der Marke Bearbrick, die Figuren in Bärenform herstellt. Pirelli selbst hat sich dazu nicht geäußert.

Wohl aber hatte Pirelli seine eigentlichen Trophäen am Rennwochenende in Austin mehrfach medial inszeniert: Die vom italienischen Künstler Matteo Macchiavelli entworfenen "Heroo"-Designs wurden nicht nur einfach im Formel-1-Fahrerlager am Circuit of The Americas ausgestellt, sondern erhielten sogar eigene Akkreditierungen und wurden bei den "Pirelli-Hot-Laps" um die Strecke chauffiert.

Inzwischen ist jedoch jeder Hinweis auf die Existenz der Pirelli-Trophäen getilgt worden. Selbst entsprechende Beiträge auf den Pirelli-PR-Webseiten sind nicht mehr abrufbar.