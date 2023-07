Herzfrequenz anzeigen: Formel 1 plant neue TV-Grafiken mit Vorsicht

Im Rahmen eines Probelaufs, der beim Grand Prix von Österreich Anfang Juli begann, experimentiert die Formel 1 damit, die Herzfrequenzen von zwei Fahrern bei jeder Formel-2-Veranstaltung sichtbar zu machen.

Die Daten werden in einer neuen TV-Grafik verwendet, die einen Eindruck vom Intensitätsgrad vermitteln soll und während der Rennübertragung ausgestrahlt wird.

Es ist davon auszugehen, dass diese Experimente genutzt werden, um zu sehen, ob die Technologie ausgereift genug ist, um auch in der Formel 1 Anwendung zu finden. Abgesehen von den technischen Aspekten der Herzfrequenzüberwachung hat die Formel 1 jedoch eingeräumt, dass es Probleme mit Fahrern geben könnte, die nicht wollen, dass ihre eigenen Daten öffentlich übertragen werden.

Schließlich handelt es sich um eine persönliche Angelegenheit. Die Fahrer könnten sogar das Gefühl haben, dass ihre Konkurrenten einen Vorteil erlangen, wenn die Übertragungen zeigen, dass ihre Herzfrequenz auf einem erhöhten Niveau ist.

Der spezifischen Empfindlichkeiten, die mit der Einführung des Systems verbunden sind, ist sich auch Justin Laurie, technischer Produzent bei der Formel 1, bewusst.

Formel 1 sieht möglichen Nutzen für die Teams

"Offensichtlich muss man redaktionell vorsichtig sein, wie man diese Daten präsentiert", sagt er. "Sie müssen auf die richtige Weise präsentiert werden, denn jeder Fahrer ist anders, und jeder ist körperlich anders. Also müssen wir all das berücksichtigen, wenn wir Entscheidungen darüber treffen, wie wir diese Daten nutzen werden."

"Aber im Grunde ist es ein neues Gebiet für uns, und es ist ein spannendes Gebiet. Das ist die Hauptsache", betont Laurie. Er sieht in der Analyse der Herzfrequenzdaten eines Konkurrenten auch einen möglichen Nutzen für die Teams.

"Ich weiß, dass die Teams auf die Bildschirme schauen und beobachten, was vor sich geht. Alles hat einen Vorteil, nehme ich an, also ist jedes bisschen Information für ein Team nützlich. Wir müssen natürlich auf die richtige Art und Weise damit umgehen."

Gleichzeitig erklärt Laurie: "Was wir in der Formel 2 sehen, ist möglicherweise nicht das, was wir für die Formel 1 produzieren. Wir sind noch dabei, die Technologie und die Daten zu entwickeln. Wir hoffen, dass diese neuen Informationen mehr Interaktion und Spannung für die Momente auf der Strecke schaffen werden."

Formel-2-Fahrer nimmt Neuerung positiv wahr

Der Führende der Formel-2-Meisterschaft, Frederik Vesti, der zu den Fahrern gehörte, die in Österreich für den Einsatz der Technologie ausgewählt wurden, sagt, es sei für ihn interessant gewesen zu sehen, wie die Daten verwendet werden.

"Ich habe nur zehn Sekunden des Rennens gesehen, in denen meine Herzfrequenz bei einem Überholmanöver anstieg", sagte er nach dem Rennen in Österreich. "Ich denke, das ist eine ziemlich coole Sache. Wir müssen noch ein wenig daran arbeiten, wie es sich anfühlt, wenn man es am Körper hat, aber ich denke, es ist ein wirklich guter Ausgangspunkt - und eine gute Ergänzung für die Fans."

"Sie können sehen, unter welcher Art von Druck wir stehen. Es ist nicht nur der physische Druck, sondern auch der mentale. Und ich denke, das zeigt es ziemlich gut."

Laurie verrät, dass die Formel 1 von den ersten Reaktionen ermutigt worden sei und die Experimente fortgesetzt werden sollen: "Jeder war sehr positiv darüber. Intern war es eine Menge Arbeit, dieses Ergebnis zu erreichen. Wir haben es bisher mit zwei Fahrern ausprobiert (neben Vesti auch Theo Pourchaire; Anm. d. R.)."

"Wir wollen das in der Formel 2 noch ein wenig ausbauen, wenn wir können, und uns dann in Richtung Formel 1 orientieren. Hoffentlich gibt uns das einen guten Schwung, um es künftig für die Formel-1-Fahrer einzusetzen, denn das ist unser Ziel."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.