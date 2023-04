Heute Abend: Einmal selbst mit Ralf Schumacher über die Formel 1 plaudern!

Ralf Schumacher ist ein Mann, der spannende Geschichten zu erzählen hat. Zum Beispiel aus seiner eigenen Zeit in der Formel 1, in der er sechs Grands Prix gewonnen hat und damit Nummer 4 der ewigen Siegerliste deutscher Rennfahrer in der Königsklasse des Motorsports ist. Oder auch aus dem Hier und Jetzt, aus seiner zweiten Karriere als Sky-Experte und Winzer.

Am Montagabend haben Formel-1-Fans die ganz seltene Gelegenheit, Ralf einmal persönlich eine Frage zu stellen, und zwar im Rahmen des virtuellen Stammtischs auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Kanalmitglieder können sich in ein Zoom-Meeting einloggen und dann innerhalb des Livestreams* selbst on air gehen.

Mögliche Themen, zu denen unsere Kanalmitglieder Fragen stellen können, gibt's genug. Etwa Ralfs geplantes Comeback als Rennfahrer im Sportwagen mit geschlossenem Dach, sein neuer Roséwein, der gerade produziert wird, oder ob er früher gern mal Teamkollege seines Bruders Michael bei einem Team in der Formel 1 gewesen wäre.

Formel-1-Stammtisch: Was ist das?

Zuletzt hat im März der langjährige Mercedes-Technikchef Paddy Lowe am virtuellen Stammtisch mit unseren Kanalmitgliedern über die Formel 1 und die Zukunft von E-Fuels gesprochen. Davor hatten die Kanalmitglieder im Januar Gelegenheit, mit Formel-1-Experte Marc Surer zu plaudern, im Oktober 2022 mit Timo Glock von Sky, im September mit Haas-Teamchef Günther Steiner und im Juli mit dem ehemaligen Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug, um nur ein paar ausgewählte Beispiele zu nennen.

Die bisherigen Stammtische (seit Dezember 2021) haben stets zwischen drei und sieben Stunden gedauert. Wenn der prominente Gast den Livestream verlassen hat, gibt's noch die Gelegenheit, unter Gleichgesinnten über die Formel 1 zu diskutieren oder auch unserem Team (Host Kevin Scheuren & Chefredakteur Christian Nimmervoll) Fragen zu stellen und über das, was gerade Thema ist in der Königsklasse, zu fachsimpeln.

Teilnehmen oder nur zuschauen: Beides möglich!

Unsere Kanalmitglieder können am April-Stammtisch (Beginn: Montag, 19:00 Uhr) selbst teilnehmen. Entweder passiv als Zuschauer des Livestreams, oder aktiv mit Textnachrichten über den Livechat. Oder sogar selbst mit Webcam oder Smartdevice direkt von Angesicht zu Angesicht.

Infos: Wie man sich ins Zoom-Meeting einwählen kann

Infos zur Einwahl gibt's kurz vor Beginn des Events im Tab "Mitgliedschaft" auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Wer noch kein Mitglied ist, aber jetzt eins werden möchte, der kann das über diesen Link tun.

Die Kanalmitglieder, die gar keine Lust haben, aktiv an der Diskussion teilzunehmen, aber daran interessiert sind, was dort wie diskutiert wird, die können den Livestream ab 19:00 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de schauen, oder natürlich auch nach Ende des Stammtischs on demand als Video (in voller Länge ebenfalls nur für Mitglieder).

Archiv: Die bisherigen Stammtische als Video

Neue Mitglieder haben natürlich auch die Möglichkeit, alle bisherigen Mitgliederstammtische im Re-Live zu schauen. Hier geht's zu den Videos:

05/2023: Beat Zehnder (Teammanager Alfa Romeo)

Sommer/2023: Nico Hülkenberg (Formel-1-Fahrer)

Der Mitgliederstammtisch ist exklusiv den Mitgliedern des YouTube-Kanals von Formel1.de vorbehalten.

