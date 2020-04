Heute im Jahr 1988: Das erfolgreichste Formel-1-Auto gibt sein Debüt

Rio de Janeiro 1 / 19 Foto: Rainer W. Schlegelmilch Vor seinem Renndebüt in Rio de Janeiro in Brasilien hat der MP4/4 gerade mal einen Testtag in Imola absolviert. Dennoch siegt Alain Prost beim ersten Einsatz. Sein neuer Teamkollege Ayrton Senna wird aufgrund eines Regelverstoßes disqualifiziert. Interessant: In Rio ist der Überrollbügel des MP4/4 noch unlackiert.

Imola 2 / 19 Foto: LAT Images McLaren demonstriert erstmals seine ganze Stärke: In Imola überrunden Prost und Senna alle Konkurrenten und erzielten den ersten McLaren-Doppelsieg des Jahres. Senna gewinnt erstmals für sein neues Team.

Monte Carlo 3 / 19 Foto: Rainer W. Schlegelmilch Senna und Monte Carlo, das passt einfach: Im Qualifying nimmt der McLaren-Neuling Platzhirsch Prost sage und schreibe 1,5 Sekunden ab und sichert sich souverän die Pole-Position.

Monte Carlo 4 / 19 Foto: LAT Images Übrigens: Von Sennas sensationeller Qualifying-Runde gibt es keine Fernsehbilder. Die TV-Regie zeigen zur betreffenden Zeit andere Fahrer und Onboard-Kameras sind damals noch nicht an jedem Auto angebracht. All das macht diese schnelle Runde umso legendärer!

Monte Carlo 5 / 19 Foto: Sutton Images Senna dominiert im Rennen, aber Prost holt auf. Vom McLaren-Kommandostand kommt deshalb eine Teamorder zugunsten von Senna. Dann das Unfassbare: Senna crasht in Runde 66 und fällt aus. Damit fährt Prost unangefochten zum Sieg in Monte Carlo.

Mexiko-Stadt 6 / 19 Foto: Rainer W. Schlegelmilch Für Mexiko bringt McLaren-Partner Honda eine neue Motorenausbaustufe an den Start, die auf große Höhe und weniger Sauerstoff ausgelegt ist. Zwar braucht der Motor so mehr Sprit, doch am Ende steht der nächste McLaren-Doppelsieg mit Prost vor Senna. Ferrari-Fahrer Gerhard Berger auf P3 hat gut eine Minute Rückstand.

Montreal 7 / 19 Foto: LAT Images Ähnliches Spiel in Kanada: Wieder dominiert McLaren, wieder gibt es einen Doppelsieg. Teamintern steht dieses Mal allerdings Senna vorne. Der Vorsprung auf die Konkurrenz: knapp 50 Sekunden.

Detroit 8 / 19 Foto: LAT Images In Detroit nicht viel Neues: Senna bestimmt das Rennen, überrundet alle Fahrer außer Teamkollege Prost, der abgeschlagen Zweiter wird.

Le Castellet 9 / 19 Foto: LAT Images Prost krönt den Auftritt bei seinem Heimrennen in Frankreich mit dem Sieg. Aber nur, weil McLaren-Kollege Senna in Führung liegend in Getriebeprobleme geraten ist und kampflos den Spitzenplatz räumen musste. Zum nächsten Doppelsieg reicht es trotzdem.

Silverstone 10 / 19 Foto: Rainer W. Schlegelmilch Im britischen Regen endet die McLaren-Serie: Senna siegt, doch Prost ist nach 24 Runden raus. Er gibt Leistungsverlust und Handlingprobleme als Ursache für seinen Ausfall an.

Hockenheim 11 / 19 Foto: LAT Images Beim Deutschland-Grand-Prix in Hockenheim ist alles wie (fast) immer im Jahr 1988: McLaren belegt die Plätze eins und zwei, hier mit Senna vor Prost. Dritter, wiederum fast eine Minute zurück, wird Berger im Ferrari.

Hungaroring 12 / 19 Foto: Rainer W. Schlegelmilch Im Qualifying in Ungarn kommt Nigel Mansell bis auf ein Zehntel an Senna heran, aber im Rennen ist alles wie gehabt: Senna dominiert von Anfang an, Prost fährt von P7 kommend noch auf Platz zwei. Doppelsieg.

Spa-Francorchamps 13 / 19 Foto: Rainer W. Schlegelmilch Auch Spa bringt viel Erfolg für McLaren: Senna siegt mit einem Vorsprung von einer halben Minute auf Stallgefährte Prost. March-Fahrer Ivan Capelli liegt als Dritter am Ende über 1:15 Minuten zurück.

Monza 14 / 19 Foto: LAT Images Die einzige Schlappe des Jahres: Ein Motorschaden bei Prost und ein Unfall bei Senna verhindern die nächste Sternstunde von McLaren. Berger gewinnt das Ferrari-Heimspiel, für Italien ein überaus emotionaler Moment: Es ist das erste Rennen nach dem Tod von Firmengründer Enzo Ferrari.

Estoril 15 / 19 Foto: Ercole Colombo In Estoril ist McLaren wieder voll da, aber die Fahrer kommen sich auf der Strecke zu nahe: Prost setzt sich rustikal gegen Senna durch und gewinnt. Eine fehlerhafte Benzinanzeige zwingt Senna anschließend zum Verlangsamen und er holt keine Punkte.

Jerez 16 / 19 Foto: LAT Images Auch in Jerez spielt die Benzinanzeige bei Senna verrückt und nimmt ihn raus aus der Entscheidung. Prost hat leichtes Spiel und gewinnt.

Suzuka 17 / 19 Foto: LAT Images Richtig dramatisch wird es beim Honda-Heimrennen in Suzuka, wo die Entscheidung in der Fahrer-WM fallen kann: Senna steht auf der Pole-Position, würgt aber das Auto ab und kommt nur als Zwölfter in Gang. Er startet eine Aufholjagd. Prost kämpft indes mit Schaltproblemen und wird noch abgefangen. Damit ist Senna erstmals Weltmeister.

Adelaide 18 / 19 Foto: LAT Images Auch das letzte Rennen des Jahres geht an McLaren. Senna steht erneut auf Pole, aber Prost gewinnt den Start und am Ende auch den Grand Prix. Er überrundet alle bis auf seine drei schärfsten Verfolger. Getriebeprobleme lassen Senna derweil eine halbe Minute hinter dem Teamkollegen ins Ziel kommen, für den letzten McLaren-Doppelsieg mit dem MP4/4.