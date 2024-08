Hinter den Kulissen des Formel-1-Motorprojekts von Red Bull und Ford

Am Dienstag vor dem Grand Prix von Großbritannien in Silverstone sind einige Medienvertreter in das Jochen-Rindt-Gebäude eingeladen. Dies ist der Standort auf dem Red-Bull-Campus in Milton Keynes, wo Red Bull Powertrains und Ford mit Hunderten von Mitarbeitern an Red Bulls eigenem Motorprojekt für 2026 arbeiten.

Dann werden sowohl die Motor- als auch die Chassis-Vorschriften in der Formel 1 grundlegend überarbeitet. Auf der Motorenseite wird die MGU-H verschwinden, aber der Anteil der elektrischen Energie wird im Verhältnis zum Verbrennungsmotor erheblich steigen - auf fast fünfzig Prozent. Zudem muss der V6-Motor mit nachhaltigen Kraftstoffen betrieben werden.

Eine ebenso große Veränderung für Red Bull ist, dass Honda als Motorenpartner ausscheidet. Derzeit werden alle Motoren von Red Bull und seinem Schwesterteam Racing Bulls noch in Japan produziert. Aber da Honda sich mit Aston Martin zusammenschließen wird, hat Red Bull sein Schicksal in die eigenen Hände genommen und entwickelt erstmals in seiner 20-jährigen Geschichte eigene Motoren.

Während sich der Energydrink-Gigant seiner bisher größten Herausforderung stellt, bietet Red Bull Powertrains einen seltenen Blick hinter normalerweise verschlossene Türen.

Welche Rolle Steve Brodie spielt

Der Tag beginnt mit einem Empfang in MK7, dem Gebäude, in dem viele Red-Bull-Autos aus früheren Formel-1-Saisons ausgestellt sind. Danach geht es zum Red-Bull-Powertrains-Werk, wo Christian Horner und Ford-Motorsports-Chef Mark Rushbrook erklären, dass die Arbeiten am Gebäude Anfang 2022 begonnen haben.

Die Arbeiten am Verbrennungsmotor (ICE) begannen zuerst, gefolgt von der ERS-Abteilung Anfang dieses Jahres, die sich mit den elektrischen Komponenten des Motors befasst, die unter den Vorschriften für 2026 noch wichtiger werden.

Nachdem uns gesagt wurde, dass es streng verboten ist, Fotos zu machen - da die Arbeiten in vollem Gange sind - gehen wir zu 'Brodie's Boulevard'. Dieser Flur ist nach Steve Brodie benannt, einem Mitarbeiter, der im August 2021 als einer der ersten von Mercedes HPP kam und eine wichtige Rolle beim Aufbau der Powertrains-Einrichtung spielte.

Sein offizieller Titel ist 'Head of Power Unit Operations', was bedeutet, dass Brodie für die ICE- und ERS-Bauabteilungen verantwortlich ist, um sicherzustellen, dass Red-Bull-Ford den Motor nach den richtigen Spezifikationen und Standards baut.

Einer der Motoren ist sofort beim Betreten zu sehen. "Dies war der allererste Verbrennungsmotor, den wir gebaut haben", erklärt Horner. "Der erste Start dieses V6 war im August 2022. Dietrich Mateschitz konnte diesen ersten Red Bull-Motor hören, kurz bevor er verstarb."

"Nach seinem Tod haben wir beschlossen, alle unsere Motoren als DM zu kennzeichnen, damit Dietrich immer im Herzen der Red Bull-Autos bleibt." Horner fügt hinzu, dass nach den ersten Gesprächen der ausgestellte Motor auch eine Rolle dabei spielte, Ford vom Projekt zu überzeugen, als die Verhandlungen zwischen Red Bull und Porsche scheiterten.

"Als klar wurde, dass es mit Porsche nicht funktionieren würde, habe ich buchstäblich Christian Horners E-Mail-Adresse erhalten, ihm eine E-Mail geschickt und gefragt: 'Hey, vielleicht möchten Sie mit uns sprechen?'", erklärt Rushbrook.

"Basierend auf unseren ersten Diskussionen wollten wir ursprünglich nur zu den elektrischen Teilen des 2026er Motors beitragen, aber jetzt tragen wir auch zum Turbolader und zu den Testständen für den Verbrennungsmotor bei, auch weil Ford bereits über Wissen oder Ausrüstung dafür verfügte."

Fast wie bei einer Weltraummission

'Brodie's Boulevard' führt zum Motorlager, wo verschiedene Motorteile sortiert zu finden sind. Von dort geht es zum Reinigungsbereich und dann zur Werkstatt, wo die Verbrennungsmotoren zusammengebaut werden.

Da alles makellos und präzise sein muss, sieht dieser Montagebereich mehr wie ein Labor als wie eine normale Werkstatt aus. Eine Hälfte ist für einen V6-Motor vorgesehen, die andere für einen Einzylinder, der die Entwicklung effizienter machen soll.

"Ich bin natürlich etwas voreingenommen, aber die Einrichtung, die wir hier haben, sieht sogar noch moderner aus als das, was Mercedes hat", lächelt Brodie. "Aber das sollte sie auch, da ich viel Freiheit hatte, dieses Set-up selbst zu gestalten."

In den Standort auf dem Red-Bull-Campus in Milton Keynes wurde groß investiert Foto: Red Bull Content Pool

Er führt uns in den nächsten Raum, der ein wenig an die 'Mission Controll' bei Weltraummissionen erinnert. Dies ist das Zentrum für mehrere Teststände einzelner Motorkomponenten, bevor sie in die vollständige Antriebseinheit integriert werden.

Hersteller müssen sich in der Formel 1 an strenge Testregeln halten. Jede Motorenanlage darf nur drei Prüfstände für eine vollständige Antriebseinheit, drei für einen Einzylinder und zwei für das ERS haben. Red Bull Powertrains gibt an, dass es nah an der Grenze dessen ist, was an Ausrüstung erlaubt ist.

Mit der derzeitigen Infrastruktur im Jochen-Rindt-Gebäude sagt Red Bull Powertrains, dass es insgesamt vier Formel-1-Teams mit Motoren versorgen kann. Das bedeutet, dass neben Red Bull Racing und Racing Bulls Platz für zwei weitere Kundenteams ist, obwohl dies für 2026 nicht geplant ist.

"Wir wurden von verschiedenen Teams angesprochen, einige sondieren, wer den wettbewerbsfähigsten Motor haben wird", erklärt Horner. "Aber unser Fokus liegt derzeit voll und ganz auf den beiden Red-Bull-Teams, weil wir nicht den zweiten vor dem ersten Schritt machen wollen. Wenn sich später etwas ergibt, sind wir offen für den richtigen Partner."

Horner ergänzt, dass die finanziellen Regeln für die Motorenlieferung ebenfalls geändert werden müssen. "Denn einen Motor an einen Kunden zu liefern, ist ein Verlustgeschäft basierend auf den FIA-Preisen. Ich habe jetzt fast Mitleid mit Cyril", scherzt er und bezieht sich auf den ehemaligen Renault-Formel-1-Chef Cyril Abiteboul, mit dem er eine frostige Beziehung pflegte.

Red Bull will künftig unabhängig sein

Nach den Montage- und Testbereichen ist die Tour fast vorbei, aber Horner sagt: "Das stand nicht auf dem ursprünglichen Programm, aber schauen wir uns auch die Designbüros an." Fotografieren ist erneut streng verboten, da die Bildschirme voller Zahlen und Designskizzen sind, die für die anwesenden Journalisten zu kompliziert, aber für Konkurrenten von Interesse wären.

Auf dem Red-Bull-Campus arbeiten mittlerweile insgesamt 1.800 Mitarbeiter Foto: Red Bull Content Pool

Nach Frustrationen über die Leistung von Renault und Hondas Ausstiegsentscheidung setzt Red Bull auf dieses Projekt, um den Motor und das Chassis noch besser zu integrieren und vor allem nicht mehr von einem Motorenlieferanten abhängig zu sein.

"Wir nehmen unser Schicksal jetzt vollständig in unsere eigenen Hände. Abgesehen von Ferrari sind wir das einzige Team in der Formel 1, das ab 2026 die Motor- und Chassis-Abteilungen am selben Standort hat. Selbst Mercedes hat zwei verschiedene Standorte", bezieht sich Horner auf Brackley und Brixworth. "Es mag wie eine unmögliche Aufgabe erscheinen, aber wir glauben, dass es langfristige Vorteile hat."

Wichtiger ist, wie wettbewerbsfähig der Motor sein wird, aber das ist eine Frage, die niemand beantworten kann - weder in Milton Keynes noch bei einem anderen Hersteller.

"Wir erfüllen derzeit alle unsere eigenen Ziele und Meilensteine, aber wir haben keine Ahnung, wo die Konkurrenz steht", sagt Rushbrook von Ford. "Unser Motto sollte sein: Weniger versprechen und mehr liefern."