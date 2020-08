Historische Studie: Formel 1 kürt schnellsten Fahrer

Michael Schumacher? Lewis Hamilton? Ayrton Senna? Die Frage nach dem schnellsten Formel-1-Piloten aller Zeiten beschäftigt seit jeher Experten und Fans gleichermaßen. Die Formel 1 hat sich dieser Frage nun in Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS) angenommen und eine Lösung gefunden.

Herausgekommen ist eine Liste der schnellsten Formel-1-Fahrer seit 1983, die nach dem reinen Qualifying-Speed der Piloten aufgestellt wurde. Die Liste wurde anhand von reinen Daten erstellt, die die Fahrer untereinander vergleichen soll, ohne dass die Stärke des Autos dabei eine Rolle spielt.

Indem man Teamkollegen untereinander verglichen hat, konnte das Tool ein Netzwerk unter den Teamkollegen aufbauen und so die Fahrer untereinander verlinken. So entstand ein Bild, das die Fahrer von verschiedenen Generationen miteinander vergleichen konnte.

"Innerhalb der Teams wird so ein Modell benutzt, um wichtige Entscheidungen über die Fahrerwahl zu treffen", sagt Formel-1-Techikexperte Rob Smedley. "Da Fahrer meistens am teuersten für die Teams sind, ist es wichtig, dass dieser Auswahlprozess so robust wie möglich ist."

"Fastest Driver ermöglicht uns ein Bild aufzubauen, wie die Fahrer miteinander verglichen werden. Dabei analysieren wir die reinste Indikation von purem Speed: die Qualifying-Runde", so Smedley weiter. "Es ist aber wichtig festzuhalten, dass der reine Speed nur ein Element eines weitreichenden Arsenals ist, das wir analysieren, um den schnellsten Fahrer aller Zeiten zu finden."

Fotostrecke Liste 10. Sebastian Vettel 1 / 10 Foto: Charles Coates / Motorsport Images Zeitendelta zum Schnellsten: 0,435 Sekunden 9. Jarno Trulli 2 / 10 Foto: Sutton Images 0,409 Sekunden 8. Heikki Kovalainen 3 / 10 Foto: Sutton Images 0,378 Sekunden 7. Charles Leclerc 4 / 10 Foto: Andy Hone / Motorsport Images 0,376 Sekunden 6. Nico Rosberg 5 / 10 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images 0,374 Sekunden 5. Fernando Alonso 6 / 10 Foto: Andy Hone / Motorsport Images 0,309 Sekunden 4. Max Verstappen 7 / 10 Foto: Charles Coates / Motorsport Images 0,280 Sekunden 3. Lewis Hamilton 8 / 10 Foto: Andy Hone / Motorsport Images 0,275 Sekunden 2. Michael Schumacher 9 / 10 Foto: LAT Images 0,114 Sekunden 1. Ayrton Senna 10 / 10 Foto: LAT Images

In unserer Fotostrecke zeigen wir dir die herausgekommenen Top 10 - mit einigen Überraschungen. Der viermalige Weltmeister Alain Prost findet sich beispielsweise nur auf dem 20. Platz wieder, Nico Hülkenberg verpasst die Top 10 als Zwölfter hingegen knapp.

Fahrer wie Jackie Stewart, Jim Clark oder Juan Manuel Fangio sucht man in der Liste jedoch vergebens: Die Daten umfassen nur einen Zeitraum der letzten 37 Jahre, also seit 1983.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.