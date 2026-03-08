"Historischer Tag”: Gabriel Bortoleto holt Punkte beim Audi-Debüt

Audi hatte es in der Qualifikation in Melbourne mit Platz 10 und 11 schon angedeutet: Das zusammengestellte Paket scheint zu funktionieren. Zwar konnte Nico Hülkenberg den Start des Großen Preises von Australien zum Saisonauftakt der Formel-1-Saison 2026 aufgrund eines technischen Defekts nicht bestreiten. Sein Teamkollege Gabriel Bortoleto aber brachte das Lächeln zurück auf die Gesichter des frischen Werksteams.

Egal ob Auswirkungen der neuen Regularien, virtuelle Safety-Car-Phasen, der Extrastress mit dem neuen Batterie-Management oder die steile Lernkurve im Vorlauf zur Saison: Der Brasilianer und seine Crew behielten den Durchblick im Kampf um die Punkte. Am Ende standen Platz 9 und die ersten zwei Weltmeisterschaftspunkte für Audi im ersten Rennen. (Das Endergebnis von Melbourne)

Und das nicht mal eine Sekunde hinter dem achtplatzierten Rookie Arvid Lindblad im Racing-Bull-Boliden. Entsprechend glücklich zeigte sich Bortoleto im Interview mit Sky: "Es hat extrem viel Spaß gemacht."

Rennen hat "richtig Laune gemacht"

Auf der Strecke sei "unglaublich viel passiert". "Es ging teilweise drunter und drüber. Ich habe Überholmanöver durchgezogen, mit denen ich selbst absolut nicht gerechnet hätte. Viele Situationen waren extrem unvorhersehbar."

Doch nicht nur der frisch zusammengeschraubte Audi scheint dem Brasilianer zu schmecken, auch mit den Eigenheiten des neuen Reglements konnte sich Bortoleto gut arrangieren. "Du musst extrem clever agieren und während des gesamten Rennens strategisch mitdenken. Letztes Jahr war das Ganze noch etwas simpler gestrickt. Da saßt du im Auto und hast dich hauptsächlich um das Reifenmanagement gekümmert, das Thema Energieverteilung spielte kaum eine Rolle."

In der aktuellen Ära würden "gefühlt zehn verschiedene Dinge gleichzeitig" auf einen einprasseln. Das mache die Aufgabe im Cockpit deutlich komplexer. Als Beispiel führt Bortoleto die Outlap nach seinem Boxenstopp an.

"Ich wollte mich aus der ersten Kurve heraus eigentlich nur gegen Pierre [Gasly] verteidigen, habe den Knopf für die Zusatzenergie gedrückt - und schwupps, bin ich gleich noch an dem Auto vor mir vorbeigezogen." Der Audi-Pilot habe das überhaupt nicht geplant. "Das war ein astreines Doppel-Überholmanöver, was natürlich richtig Laune gemacht hat."

Wheatley "unfassbar stolz"

Auch Jonathan Wheatley ist voll des Lobes im Bezug auf sein Team. "Ich bin unfassbar stolz auf das, was wir hier auf die Beine gestellt haben. [...] Wir treten hier de facto als komplett neuer Rennstall auf. Alles, was Sie hier an der Strecke sehen, ist brandneu - vom Chassis über die Power-Unit bis hin zum Getriebe", so der Audi-Teamchef zufrieden.

"Und mit genau diesem Paket ziehen wir auf Anhieb in Q3 ein und beenden unser allererstes Rennen in der Königsklasse auf Platz neun." Für Audi sei das "zweifellos ein historischer Tag".

Das sieht auch Sky-Experte Timo Glock ähnlich. Man könne vor der Leistung Audis "nur den Hut ziehen". Zwar habe man ordentliche Erfahrungen aus Le Mans mitgebracht, gerade was die Hybridtechnik angeht, aber die Formel 1 sei "nochmal eine andere Stufe".

Bortoleto fasst die Ereignisse um Audi in Melbourne abschließend passend zusammen: "Wenn mir im Vorfeld jemand prophezeit hätte, dass wir in unserem allerersten Rennen als neues Team direkt in die Punkte fahren und im Q3 stehen - ich hätte denjenigen wohl gefragt, ob er betrunken ist."