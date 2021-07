Höhere Belastungen: Pirelli hebt Mindestdrücke in Baku an

Nach dem Trainingstag der Formel 1 in Baku hat Reifenhersteller Pirelli die Reifendrücke noch einmal angepasst. Nach der neuen Vorgabe müssen die Hinterreifen für den Rest des Wochenendes einen Mindestdruck von 20 psi aufweisen. Im Training durften die Teams noch mit einem Druck von 19 psi auf der Hinterachse unterwegs sein.

Diese Erhöhung des Drucks kommt vor allem jenen Teams entgegen, die am Freitag Probleme beim Reifenmanagement hatten. Pirelli hatte für das Rennen in Baku erstmals die drei weichsten Mischungen C3 (hart), C4 (Medium) und C5 (soft) mitgebracht. Doch die Realitäten am Trainingsfreitag entsprachen nicht in Gänze den Simulationen der Italiener.

"Die Belastung, die wir in den Simulationen gemessen haben, ist höher als in unseren Simulationen", sagt Pirelli-Sportchef Mario Isola. Als Reaktion wurde der Druck angepasst. "Unser System bezieht nicht nur die Geschwindigkeit mit ein, sondern auch die Belastungen, den Sturz, die Kurven. Viele Parameter fließen in die Gleichung ein", erklärt Isola.

Bereits vor Beginn des Wochenendes hatte Isola erklärt, er erwarte im Rennen erneut im Normalfall eine Einstoppstrategie bei den meisten Fahrern - trotz der weicheren Mischungen vor Ort. Dennoch soll die Bereitstellung des C5-Reifens zusätzliche Strategieoptionen verschaffen.

"2019 hatten wir C2, C3 und C4 dabei, aber niemand hatte den C2 während des Rennens genutzt. Es war ein Ein-Stopp-Rennen mit C3 und C4, die in diesem Jahr der harte Reifen und der Medium sind. Ich denke, mit dem C5 haben wir eine zusätzliche Strategieoption für das Rennen geschaffen", sagte Isola.

