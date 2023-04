"Hoffe, einiges zu bewegen": Nico Rosberg nimmt Wertepreis entgegen

Besondere Auszeichnung für den ehemaligen Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg: Am Mittwochabend wurde dem 37-Jährigen in der Frankfurter Paulskirche der Wertepreis 2023 für Innovationen verliehen. Der Preis wurde von der Wertestiftung bereits zum neunten Mal vergeben.

Mit dem Wertepreis werden jährlich Spitzensportler für ihre herausragenden Verdienste und Leistungen geehrt. Für ihre besondere Vorbildfunktion in den Bereichen Leistung, Respekt und Innovation erhielten dieses Jahr das Bahnradtrio Lea Sophie Friedrich, Pauline Grabosch und Emma Hinze sowie Nico Rosberg und Florian Wellbrock die Preise der Wertestiftung.

Zur neunten Wertepreisverleihung begrüßte Denise Schindler, Vorstandsvorsitzende der Wertestiftung und Weltmeisterin im Pararadsport, rund 500 geladene Gäste in der Paulskirche, um die Preisträger zu ehren, den Dialog zwischen Sport und Wirtschaft zu fördern und über Werte in unserer Gesellschaft zu diskutieren.

Rosberg reiht sich in eine Liste namhafter Preisträger ein, darunter der Kunstturner, Olympiasieger und Weltmeister Fabian Hambüchen, die Tischtennislegende Timo Boll, die zwölffache Paralympics-Siegerin und Mitglied der Hall of Fame des deutschen Sports Verena Bentele, die Handballikone Joachim Deckarm sowie die Olympiasieger im Beachvolleyball Laura Ludwig, Kira Walkenhorst, Jonas Reckermann und Julius Brink.

"Nach seiner erfolgreichen Rennfahrerkarriere setzt sich Nico Rosberg als Unternehmer, Investor und Philantrop vor allem für nachhaltige Innovationen ein. Mit seinen zahlreichen Engagements ist er ein Paradebeispiel für einen Spitzensportler, der seine im Sport erworbenen und erprobten Fähigkeiten und Werte in die Unternehmensgründung und -führung überträgt. Für sein Engagement im Bereich Nachhaltigkeit und Unternehmertum erhält er den Werte-Preis Innovation", so Holger Follmann, Kuratoriumsvorsitzender der Wertestiftung.

Wofür Rosberg ausgezeichnet wurde

Rosberg ist seit dem Ende seiner aktiven Formel-1-Karriere 2016 als Nachhaltigkeitsunternehmer und Investor in grüne Technologien aktiv. Gemeinsam mit einem engagierten Team internationaler Experten in Monaco, Großbritannien und Deutschland steuert er eine Vielzahl an Projekten und tritt als Botschafter für eine nachhaltige Mobilitätswende durch technologische Innovation ein.

2019 gründete er das Greentech-Festival, eine Plattform für zukunftsweisende grüne Technologien, das mittlerweile bereits in Berlin, Singapur, New York und London stattgefunden hat und weltweit große Aufmerksamkeit genießt. Er unterstützt überdies namhafte Partner wie EnBW, Sky, Julius Bär und Jungheinrich bei der Vermarktung nachhaltiger Produkte und Initiativen.

Seit 2021 tritt er mit einem eigenen Team in der Extreme E an, einer elektrischen Rennserie, die auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam machen und Lösungen aufzeigen will. 2022 gründete er Rosberg Philantropies, eine gemeinnützige Organisation, die nachhaltige Projekte sowie unterprivilegierte Kinder unterstützt.

Preisgeld spontan gespendet

Rosberg nahm die Auszeichnung persönlich entgegen. Überreicht wurde sie ihm von Lena Schöneborn, Olympiasiegerin im Modernen Fünfkampf. Das Preisgeld über 10.000 Euro widmete Rosberg spontan zwei Anliegen des Abends.

Einen Teil spendete er an die Start-up-Academy der Wertestiftung, um dem jeweils zweitplatzierten Start-up ebenfalls ein Preisgeld auszahlen zu können. Der andere Teil wird an den ukrainischen Schwimmathleten und Olympioniken Mykhailo Romanchuk gehen, der das Geld für die Unterstützung lokaler Hilfsorganisationen in seiner Heimat einsetzen möchte.

Rosberg sagt: "Ich freue mich sehr über den Wertepreis für Innovation, gerade im Kontext von nachhaltigen Innovationen, die ich aus voller Überzeugung unterstütze. Wir müssen auf diesem Gebiet viel mehr neue Technologien und Ideen fördern, um damit den großen Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen. Ich hoffe, hier einiges bewegen zu können und finde es toll, dass die Wertestiftung im gleichen Feld aktiv ist - Werte verbinden!"

Was ist die Wertestiftung?

Die Wertestiftung, gegründet aus bürgerschaftlichem Engagement im Jahr 2005, möchte eine Gesellschaft fördern, in der Werte fest verankert sind. Im Mittelpunkt steht das Ziel, Werte zu vermitteln, zu fördern und erlebbar zu machen. Dazu initiiert sie deutschlandweit Projekte in den drei Handlungsfeldern Sport, Bildung und Innovation unter dem Motto: "Werte stärken. Menschen fördern. Ideen schaffen."

Im Bereich "Werte stärken" werden zum einen verschiedene Bildungsangebote wie Werteworkshops für Start-ups, für Schüler sowie für Jugendtrainer verschiedener Sportarten angeboten. Zum anderen verleiht die Stiftung seit 2009 die Wertepreise für werteorientiertes Handeln.

Zum Handlungsfeld "Menschen fördern" gehört das seit 2013 in Kooperation mit der Sporthilfe erfolgreich durchgeführte Mentorenprogramm, das Spitzensportler beim Übergang von der sportlichen in die berufliche Karriere unterstützt. Weitere Angebote für Athleten sind die Start-up-Academy und ein Coachingpool.

Neben dem Engagement für den Spitzensport fördert die Wertestiftung in der Säule "Ideen schaffen" mit der Innovations- und Nachhaltigkeitsplattform Futury eine werteorientierte Innovationskultur in Deutschland. Futury bringt Unternehmen mit jungen Gründern zusammen, um neue, nachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln und mit einer konsequenten Werteorientierung umzusetzen.

Mit Bildmaterial von Nico Rosberg.