Hollywood-Star Ryan Reynolds neuer Investor bei Alpine in der Formel 1

Das Alpine-Team hat neue Investoren: Zwar bleibt der Renault-Konzern mit 76 Prozent Eigentumsanteilen am Formel-1-Rennstall engagiert, doch 24 Prozent hat Renault am Montag an eine Gruppe an Investoren verkauft. Mitglied dieser Investorengruppe ist auch Hollywood-Schauspieler Ryan Reynolds (Sexiest Man Alive 2010).

Reynolds und seine Geschäftspartner stehen hinter Maximum Effort Investments, einem von drei neuen Investoren, die insgesamt 24 Prozent des Alpine-Teams übernehmen. Für den weltweiten Superstar ist es nicht das erste Investment im Sport. Unter anderem gehören ihm auch Anteile am Fußballclub AFC Wrexham.

Neben Maximum Effort Investments gehören auch die Investmentgesellschaften Otro Capital und RedBird Capital Partners zu den neuen Eigentümern des Alpine-Teams. Zusammengerechnet haben die drei neuen Investoren rund 200 Millionen Euro für ihre Anteile bezahlt. Damit steht die Bewertung des Alpine-Formel-1-Teams bei rund 830 Millionen Euro.

Die Investorengruppe ist nicht neu im Sport. Bisherige Investments betreffen unter anderem die Dallas Cowboys (American Football) und die amerikanische Profiliga NFL. Über weitere Investments hält die Gruppe auch indirekt Anteile am NASCAR-Team RFK Racing, am FC Liverpool (Fußball), an den Boston Red Socks (Baseball) und an den Pittsburgh Penguins (Eishockey).

Der Millionendeal umfasst übrigens nur das in England ansässige Formel-1-Team; die Motorenabteilung in in Viry-Châtillon "ist nicht Teil der Transaktion", bestätigt die Renault-Gruppe. Alpine-CEO Laurent Rossi bezeichnet die Allianz aber als "wichtigen Schritt, um unsere Performance auf allen Ebenen zu verbessern".

Er betont auch: "Die inkrementellen Gewinne werden wir ins Team reinvestieren, um unseren Plan, der darauf abzielt, es mit den Topteams aufzunehmen, was State-of-the-Art-Einrichtungen und -Equipment betrifft, umsetzen zu können."

James Toney von Maximum Effort Investments erklärt, dass es zur Strategie der neuen Investoren gehört, Gewinne durch Storytelling zu generieren, "und wir glauben, da gibt es noch enormes Potenzial bei Alpine Racing, das nicht genutzt wird. Wir freuen uns darüber, dass wir dabei helfen dürfen, dieses unglaubliche Team in Szene zu setzen."

Für das Management des Alpine-Teams ergeben sich vorerst keine unmittelbaren Konsequenzen. Laurent Rossi bleibt CEO der Marke, Otmar Szafnauer Chef des Formel-1-Rennstalls. Die einzig nennenswerte Personalie, die sofort umgesetzt wird, betrifft den Vorstand. In dem geht ein Sitz nun an Alec Scheiner, einen der Gründer von Otro Capital.

Mit Bildmaterial von Dick Thomas Johnson.