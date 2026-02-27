Hollywood trifft F1: Keanu Reeves begleitet Cadillac zum ersten Rennen

Hollywood-Star Keanu Reeves arbeitet aktuell gemeinsam mit dem Cadillac-Formel-1-Team an einer Dokumentation über den neuesten Rennstall im Grand-Prix-Sport. Das Projekt wurde bereits im Juli 2025 angekündigt und verfolgt das Ziel, einen Blick hinter die Kulissen des amerikanischen Weges in die Weltmeisterschaft zu werfen.

"Ich bin Teil einer Dokumentation über Cadillac in der Formel 1. Es geht um die Entstehung, die Arbeit an der Bewerbung und ihren Weg bis zum ersten Rennen im März", erklärte der Schauspieler während der Testfahrten auf dem Bahrain International Circuit gegenüber F1 TV.

Reeves ist in der Formel 1 kein Unbekannter. Bereits 2023 moderierte er die vierteilige Erfolgsserie "Brawn: The Impossible Formula 1 Story", die auf Disney+ und bei der BBC ausgestrahlt wurde.

Auf die Frage, welche Erkenntnisse er durch die Arbeit an den beiden Dokumentationen gewonnen habe, zeigte sich Reeves beeindruckt: "Wie erstaunlich und tiefgründig das alles ist. Von außen betrachtet ist es sehr intensiv. Ich meine, wenn wir uns das Rennauto ansehen, den Blick auf die Strecke werfen, allein die technische Seite, die Zusammenstellung eines Teams, was es braucht, um das Auto zu haben, all die Elemente und dazu noch eine Änderung des Reglements."

Die Dokumentation soll dabei nicht erst beim ersten Rennen ansetzen. "Da wir die frühe Geschichte des Teams erzählen, noch bevor sie überhaupt in die Formel 1 eingestiegen sind, beleuchten wir auch einige Hintergründe der FIA, des FOM und einfach diese gesamte Welt", so Reeves weiter.

Dan Towriss, CEO des Cadillac-F1-Teams, betonte bereits bei der Ankündigung des Projekts die Bedeutung dieser Zusammenarbeit: "Dies ist eine Geschichte von kühnem Ehrgeiz und unermüdlichem Tatendrang. Wir fühlen uns geehrt, mit Keanu zusammenzuarbeiten, dessen Leidenschaft und Wissen über den Rennsport sehr tief gehen, und wir sind stolz darauf, gemeinsam mit GM an dieser unglaublichen Geschichte zu arbeiten."

Laut Towriss bietet das Projekt eine große Chance für die Königsklasse: "Wir haben die Möglichkeit, eine neue Generation von Fans in der Formel 1 willkommen zu heißen, und Keanus Kreativität ist der perfekte Funke, um diese Reise zu entfachen."