Honda feiert Motorpremiere bei Aston-Martin-Filmtag am Hungaroring

Honda wird seine überarbeitete Powerunit bereits an diesem Mittwoch bei einem Filmtag von Aston Martin auf dem Hungaroring erstmals einsetzen. Ursprünglich war das Debüt des neuen Antriebs erst beim Großen Preis der Niederlande nach der Sommerpause geplant.

Der Einsatz erfolgt nur wenige Tage nach einem ermutigenden Wochenende für Aston Martin beim Grand Prix von Ungarn. Dort brachte das Team erstmals die B-Spezifikation des AMR26 an den Start und verzeichnete sowohl im Qualifying als auch im Rennen eine deutliche Leistungsverbesserung.

Die neue Powerunit war ursprünglich für ihr Renndebüt in Zandvoort vorgesehen. Honda hat nun jedoch bestätigt, dass der neue Antrieb bereits beim Filmtag auf dem Hungaroring erstmals im AMR26 zum Einsatz kommen wird. Das erste Formel-1-Wochenende mit der neuen Spezifikation folgt anschließend vom 21. bis 23. August in den Niederlanden.

Filmtag dient als Generalprobe für neue Powerunit

"Wir haben das Team in Ungarn bei der Integration der Powerunit unterstützt. Außerdem konnten wir wichtige Daten sammeln, die uns mit Blick auf das nächste Rennen helfen werden", erklärt Shintaro Orihara, Trackside General Manager und Chefingenieur von Honda.

"Nun werden wir den wichtigen Schritt gehen und die neue Spezifikation unserer Powerunit in den Niederlanden einführen. Zuvor werden wir den neuen Motor beim Filmtag am Mittwoch erstmals im AMR26 einsetzen, bevor die Sommerpause beginnt", so Orihara weiter.

Aston Martin hofft auf weiteren Fortschritt

Sportlich verlief das Ungarn-Wochenende für Aston Martin trotz einer Leistungsverbesserung noch ohne Punkte. Lance Stroll belegte Rang 13 und kam unmittelbar vor Teamkollege Fernando Alonso ins Ziel. Der Spanier erreichte zudem erstmals in dieser Saison den zweiten Qualifying-Abschnitt eines Grand Prix. Damit lag Aston Martin vor Cadillac, Williams und Haas.

Alonso sieht in den jüngsten Updates dennoch einen wichtigen Fortschritt: "Ich denke, das war ein guter Schritt nach vorne, sowohl im Qualifying als auch im Rennen. Das ist eine neue Ausgangsbasis, mit der wir in die zweite Saisonhälfte gehen können."

"Die Korrelation stimmt und der Leistungsgewinn ist da, genau wie wir es erwartet haben. Natürlich stehen wir mit diesem neuen Auto noch ganz am Anfang. Es ist ein komplett neues Auto mit einem neuen Konzept. Deshalb gibt es bei Abstimmung, Optimierung und ähnlichen Bereichen wahrscheinlich noch weiteres Potenzial", so erklärt der Spanier weiter.

Mit Blick auf den nächsten Grand Prix in Zandvoort erwartet Alonso zusätzliche Erkenntnisse durch die neue Honda Powerunit. Das Wochenende soll zeigen, wo Aston Martin nach den jüngsten Updates im Konkurrenzvergleich steht und um welche Positionen das Team künftig kämpfen kann.