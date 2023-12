Honda USA wird F1-Motoren für Aston Martin mitentwickeln

Die US-Motorsportabteilung von Honda wird an der Entwicklung des neuen Formel-1-Antriebs mitwirken, der ab 2026 von Aston Martin eingesetzt werden soll. Darüber hinaus werden Mitarbeiter des Unternehmens das in Silverstone ansässige Team auch an den Rennstrecken unterstützen.

Die Organisation, die zuvor als Honda Performance Development bekannt war, wurde jüngst in Honda Racing Corporation USA umbenannt. Diese Änderung spiegelt eine engere Verbindung mit HRC Japan wider, während der US-Zweig seine Beteiligung an den globalen Programmen des Konzerns ausbaut.

In dem Zusammenhang bestätigt Honda, dass "mit nunmehr drei Formel-1-Rennen in den USA die neue HRC US ab dem Jahr 2026 in die Entwicklung von Formel-1-Aggregaten und die Rennunterstützung eingebunden sein wird".

Dabei fällt jeder Forschungs- und Entwicklungsbeitrag der US-Seite unter die Finanzvorschriften der FIA für Triebwerke. Mit anderen Worten: Die Arbeit am Formel-1-Projekt in den USA muss im Rahmen des Kostendeckels voll angerechnet werden und wird die Ressourcen, die HRC Japan einsetzen kann, reduzieren.

David Salters, Präsident von HRC US, betont: "Das Team und ich sind aufgeregt und fühlen uns geehrt, dass wir uns auf dieses nächste Rennabenteuer einlassen."

"Das Rennsport-Erbe von Honda ist außergewöhnlich. Ich komme gerade von Hondas jährlichem 'Thanks Day' auf dem Twin Ring Motegi zurück: MotoGP, Formel 1, Indycar, Motocross, Dakar Endurance, Trial, Tourenwagen, Super GT - alle wurden auf höchstem Niveau von einem Fahrerlager voller Weltmeister vertreten."

"Das kann nur Honda. Wir fordern uns selbst heraus und unterhalten unsere fantastischen Fans in allen Spitzensportarten, auf zwei und vier Rädern. Wir können unheimlich stolz darauf sein, dass wir unsere Unternehmen und großartigen Menschen zu einer globalen Rennorganisation vereinen - HRC Honda Racing."

"Wir glauben, dass die Vereinigung des Honda-Motorsports weltweit zu einer Rennorganisation dabei helfen wird, dies zu erreichen", sagte er. "Unsere Renningenieure in den USA und Japan werden gemeinsam stärker sein, und ich freue mich sehr, unsere US-Mitarbeiter im HRC-Team willkommen zu heißen."

Honda Performance Development (HPD) wurde ursprünglich 1993 von American Honda Motor Co. Inc. gegründet, bevor das Unternehmen im darauffolgenden Jahr sein Debüt als Werksausrüster in der IndyCar-Serie gab. Seitdem hat Honda 15 Indy-500-Siege errungen, wobei sechs erzielt wurden, als man alleiniger Ausrüster war.

In den Jahren, in denen man mit anderen Herstellern konkurrierte, gewann Honda 13 Fahrermeisterschaften und zehn Herstellermeisterschaften. Die in Kalifornien ansässige HPD-Organisation war auch an der IMSA, Baja-Offroad-Wettbewerben, Tourenwagen und der Formula Regional America beteiligt.

