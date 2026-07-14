Honda verrät: In Zandvoort kommt das neue Motoren-Upgrade

Geht es bei Aston Martin bald richtig voran? Der Rennstall möchte beim Rennen in Ungarn vor der Sommerpause endlich sein großes Update-Paket einführen, und nun hat auch Motorenpartner Honda angedeutet, wann sein großes Upgrade in der Formel-1-Saison 2026 kommen wird: direkt nach der Sommerpause.

Das lässt sich aus den Worten von Shintaro Orihara, Hondas Trackside General Manager und Chefingenieur, schließen, der in der Vorschau auf den Belgien-Grand-Prix erstmals einen klaren Zeitplan gibt. Dort sagt er: "Wir haben noch zwei Rennen vor uns, bevor wir den neuen Motor einführen."

Das heißt: Belgien und Ungarn werden noch mit der bisherigen Antriebsstrang gefahren, bevor in Zandvoort die nächste Ausbaustufe gezündet wird.

"Es ist wichtig, mit der aktuellen Spezifikation weiter zu lernen, damit wir diese Erkenntnisse zur Energiebereitstellung in zukünftige Rennen mitnehmen können - wie etwa Monza, wo wir ebenfalls lange Geraden haben", sagt der Japaner.

Geht es in die richtige Richtung?

Für Aston Martin und Honda stellen die beiden geplanten Verbesserungen von Auto und Motor einen wichtigen Punkt dar, da sie den weiteren Weg inmitten einer desaströsen Saison vorgeben, in der die grünen Autos lediglich mit dem Newcomer Cadillac am Ende des Feldes kämpfen - wenn überhaupt.

Fernando Alonsos einziger Punkt war die Folge eines turbulenten Großen Preises von Monaco, bei dem er acht Runden vor Schluss noch auf Platz 14 lag.

Die Power-Unit von Honda wurde innerhalb des neuen ADUO-Mechanismus als die schwächste im Feld eingestuft. Das bedeutet, dass sie zusätzliche Upgrade-Möglichkeiten erhält, die in Zandvoort umgesetzt werden. Allerdings ist bereits bekannt, dass Honda nur eines der beiden möglichen ADUO-Upgrades nutzen wird.

Aston Martin hat sich offen darauf konzentriert, seine Ressourcen auf das Auto für 2027 zu bündeln, da es aufgrund der Budgetobergrenze und der Beschränkungen bei aerodynamischen Tests unwahrscheinlich ist, dass das Team in diesem Jahr noch den Anschluss an das Mittelfeld findet.

Nichts zu holen in Belgien und Ungarn?

Unterdessen wird erwartet, dass die AMR26 in Belgien und Ungarn erneut zu kämpfen haben werden. Fernando Alonso und Lance Stroll qualifizierten sich bei beiden Rennen in Silverstone für die letzte Startreihe, mit mehr als einer Sekunde Rückstand auf den führenden Cadillac und über zwei Sekunden entfernt vom Einzug in Q2.

"Spa wird für die Hersteller ein Test in Sachen Energiemanagement sein, daher müssen wir genau überlegen, wie wir die MGU-K-Leistung auf den langen Geraden einsetzen", blickt Orihara voraus. "Die Energierückgewinnung ist hier recht begrenzt, selbst wenn man die Streckenlänge bedenkt. Das legt mehr Gewicht auf den richtigen Einsatzplan."

"Die Geraden sind zudem allgemein eine Beanspruchung für die Power-Unit - nicht nur in Bezug auf die Performance, sondern auch auf die Zuverlässigkeit."

"Eine zusätzliche Unbekannte sind die wechselhaften Wetterbedingungen an der Strecke. In Silverstone blieb es trocken, sodass Spa das erste Mal sein könnte, dass wir in einer Session echte nasse Bedingungen vorfinden. Was das Wetter angeht, kann hier alles passieren", sagt er.