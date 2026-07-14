Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Honda unterliegt Yamaha auf dem Sachsenring: Woran es gelegen hat

MotoGP
Sachsenring
Honda unterliegt Yamaha auf dem Sachsenring: Woran es gelegen hat

Razgatlioglu: Sachsenring trotz P15 "mein schlimmstes Wochenende"

MotoGP
Sachsenring
Razgatlioglu: Sachsenring trotz P15 "mein schlimmstes Wochenende"

Honda verrät: In Zandvoort kommt das neue Motoren-Upgrade

Formel 1
Honda verrät: In Zandvoort kommt das neue Motoren-Upgrade

Lewis Hamilton kritisiert zunehmende Softwareabhängigkeit in der Formel 1

Formel 1
Lewis Hamilton kritisiert zunehmende Softwareabhängigkeit in der Formel 1

ADAC GT Masters: Fahrerlager-Radar vom Nürburgring

ADAC GT Masters
ADAC GT Masters: Fahrerlager-Radar vom Nürburgring

"Es wäre eine Ehre": Norris spricht über Le Mans mit Valentino Rossi

Formel 1
"Es wäre eine Ehre": Norris spricht über Le Mans mit Valentino Rossi

Pirelli: Warum ein Nachhol-Rennen in Nahost schwer möglich wäre

Formel 1
Pirelli: Warum ein Nachhol-Rennen in Nahost schwer möglich wäre

Live im TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung der Formel 1 in Spa

Formel 1
Spa
Live im TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung der Formel 1 in Spa
Formel 1

Honda verrät: In Zandvoort kommt das neue Motoren-Upgrade

Laut Honda-Einsatzleiter Shintaro Orihara soll das geplante Motoren-Update nach der Sommerpause in Zandvoort kommen - Großer Schritt für Aston Martin?

Norman Fischer Benjamin Vinel
Bearbeitet:
Honda verrät: Wann endlich das große Motoren-Update kommt

Aston Martin wird in den kommenden Wochen aufrüsten können

Foto: circuitpics.de circuitpics.de

Geht es bei Aston Martin bald richtig voran? Der Rennstall möchte beim Rennen in Ungarn vor der Sommerpause endlich sein großes Update-Paket einführen, und nun hat auch Motorenpartner Honda angedeutet, wann sein großes Upgrade in der Formel-1-Saison 2026 kommen wird: direkt nach der Sommerpause.

Das lässt sich aus den Worten von Shintaro Orihara, Hondas Trackside General Manager und Chefingenieur, schließen, der in der Vorschau auf den Belgien-Grand-Prix erstmals einen klaren Zeitplan gibt. Dort sagt er: "Wir haben noch zwei Rennen vor uns, bevor wir den neuen Motor einführen."

Das heißt: Belgien und Ungarn werden noch mit der bisherigen Antriebsstrang gefahren, bevor in Zandvoort die nächste Ausbaustufe gezündet wird.

"Es ist wichtig, mit der aktuellen Spezifikation weiter zu lernen, damit wir diese Erkenntnisse zur Energiebereitstellung in zukünftige Rennen mitnehmen können - wie etwa Monza, wo wir ebenfalls lange Geraden haben", sagt der Japaner.

Geht es in die richtige Richtung?

Für Aston Martin und Honda stellen die beiden geplanten Verbesserungen von Auto und Motor einen wichtigen Punkt dar, da sie den weiteren Weg inmitten einer desaströsen Saison vorgeben, in der die grünen Autos lediglich mit dem Newcomer Cadillac am Ende des Feldes kämpfen - wenn überhaupt.

Fernando Alonsos einziger Punkt war die Folge eines turbulenten Großen Preises von Monaco, bei dem er acht Runden vor Schluss noch auf Platz 14 lag.

Die Power-Unit von Honda wurde innerhalb des neuen ADUO-Mechanismus als die schwächste im Feld eingestuft. Das bedeutet, dass sie zusätzliche Upgrade-Möglichkeiten erhält, die in Zandvoort umgesetzt werden. Allerdings ist bereits bekannt, dass Honda nur eines der beiden möglichen ADUO-Upgrades nutzen wird.

Aston Martin hat sich offen darauf konzentriert, seine Ressourcen auf das Auto für 2027 zu bündeln, da es aufgrund der Budgetobergrenze und der Beschränkungen bei aerodynamischen Tests unwahrscheinlich ist, dass das Team in diesem Jahr noch den Anschluss an das Mittelfeld findet.

Nichts zu holen in Belgien und Ungarn?

Unterdessen wird erwartet, dass die AMR26 in Belgien und Ungarn erneut zu kämpfen haben werden. Fernando Alonso und Lance Stroll qualifizierten sich bei beiden Rennen in Silverstone für die letzte Startreihe, mit mehr als einer Sekunde Rückstand auf den führenden Cadillac und über zwei Sekunden entfernt vom Einzug in Q2.

"Spa wird für die Hersteller ein Test in Sachen Energiemanagement sein, daher müssen wir genau überlegen, wie wir die MGU-K-Leistung auf den langen Geraden einsetzen", blickt Orihara voraus. "Die Energierückgewinnung ist hier recht begrenzt, selbst wenn man die Streckenlänge bedenkt. Das legt mehr Gewicht auf den richtigen Einsatzplan."

"Die Geraden sind zudem allgemein eine Beanspruchung für die Power-Unit - nicht nur in Bezug auf die Performance, sondern auch auf die Zuverlässigkeit."

"Eine zusätzliche Unbekannte sind die wechselhaften Wetterbedingungen an der Strecke. In Silverstone blieb es trocken, sodass Spa das erste Mal sein könnte, dass wir in einer Session echte nasse Bedingungen vorfinden. Was das Wetter angeht, kann hier alles passieren", sagt er.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Lewis Hamilton kritisiert zunehmende Softwareabhängigkeit in der Formel 1
Mehr von
Norman Fischer

Pirelli: Warum ein Nachhol-Rennen in Nahost schwer möglich wäre

Formel 1
Formel 1
Pirelli: Warum ein Nachhol-Rennen in Nahost schwer möglich wäre

Nach Rückschlägen: Warum George Russell den Glauben nie verloren hat

Formel 1
Formel 1
Nach Rückschlägen: Warum George Russell den Glauben nie verloren hat

Effizienz und "Intuition": Wie Aston Martin KI in der Formel 1 einsetzt

Formel 1
Formel 1
Effizienz und "Intuition": Wie Aston Martin KI in der Formel 1 einsetzt
Mehr von
Aston Martin

Konkurrenz kommt nicht hinterher: Reaktionen auf die Ferrari-Upgrades

Formel 1
Formel 1
Konkurrenz kommt nicht hinterher: Reaktionen auf die Ferrari-Upgrades

Kritik an 2026er-Autos: Alonso bemängelt fehlenden Fahrer-Einfluss

Formel 1
Formel 1
Silverstone
Kritik an 2026er-Autos: Alonso bemängelt fehlenden Fahrer-Einfluss

Adrian Newey verrät: Was sich Aston Martin vom Ungarn-Update verspricht

Formel 1
Formel 1
Adrian Newey verrät: Was sich Aston Martin vom Ungarn-Update verspricht

Aktuelle News

Honda unterliegt Yamaha auf dem Sachsenring: Woran es gelegen hat

MotoGP
Sachsenring
Honda unterliegt Yamaha auf dem Sachsenring: Woran es gelegen hat

Razgatlioglu: Sachsenring trotz P15 "mein schlimmstes Wochenende"

MotoGP
Sachsenring
Razgatlioglu: Sachsenring trotz P15 "mein schlimmstes Wochenende"

Honda verrät: In Zandvoort kommt das neue Motoren-Upgrade

Formel 1
Honda verrät: In Zandvoort kommt das neue Motoren-Upgrade

Lewis Hamilton kritisiert zunehmende Softwareabhängigkeit in der Formel 1

Formel 1
Lewis Hamilton kritisiert zunehmende Softwareabhängigkeit in der Formel 1