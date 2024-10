Honda: Wollen Yuki Tsunoda eine Chance bei Red Bull ermöglichen

Honda drängt Red Bull, seinem jungen Fahrer Yuki Tsunoda eine Testfahrt in einem Red-Bull-Formel-1-Auto zu ermöglichen, um zu zeigen, was er kann. Der japanische Hersteller unterstützt Tsunodas Karriere seit langem, und die Partnerschaft mit Red Bull hat dazu beigetragen, dass er seit 2021 einen Platz im Red-Bull-Juniorteam Racing Bulls innehat.

Doch obwohl er während seiner Zeit beim Team aus Faenza einige gute Leistungen gezeigt hat, war Red Bull nie vollends davon überzeugt, dass Tsunoda alles gezeigt hat, was man braucht, um eine Beförderung zu rechtfertigen. Selbst angesichts der Schwierigkeiten, mit denen Sergio Perez zu kämpfen hat und die seinen Einsatz im Jahr 2025 in Frage stellen, scheint das Team eher zu der Ansicht zu neigen, dass Liam Lawson am besten als potenzieller Ersatz geeignet sein könnte.

Darüber hinaus hat Tsunoda noch nie ein Formel-1-Auto von Red Bull getestet, er saß nur bei Demo-Läufen hinter dem Lenkrad einiger alten Autos des Teams. Hondas Zusammenarbeit mit Red Bull endet im nächsten Jahr, bevor man zu Aston Martin wechselt, aber der Hersteller hofft, dass Tsunoda auch danach noch an Bord bleiben kann.

Honda: Haben mit Horner und Marko darüber gesprochen

Im Gespräch mit Motorsport.com verriet Koji Watanabe, der Präsident von Hondas Rennsportabteilung HRC, seine Hoffnungen für die Zukunft - und wie er mit den Red-Bull-Chefs Helmut Marko und Christian Horner über einen Plan für Tsunoda gesprochen hat: "Was Tsunoda betrifft, ist es unser Ziel, dass er hart arbeitet und sich einen Platz bei Red Bull Racing sichert", sagt Watanabe.

"Wir glauben, dass er das Talent dazu hat. Natürlich sind Fahrerentscheidungen letztlich Sache des Teams, aber als Partner haben wir nachdrücklich darum gebeten, dass Tsunoda die Chance erhält, in einem Red Bull-Auto zu fahren und zu testen. Wir wollen ihm zumindest die Möglichkeit geben, sein Können unter Beweis zu stellen."

"Ich habe auch direkt mit Christian darüber gesprochen. Er hat es nicht ausgeschlossen. Es ist noch nichts entschieden, aber ich denke, wir müssen richtig vorgehen", so Watanabe, der meint, dass es für ihn die ideale Lösung wäre, wenn Tsunoda langfristig zu Red Bull wechseln würde, selbst wenn er nicht mehr mit Honda-Motoren fahren würde, da die Partnerschaft mit Ablauf der Saison 2025 endet.

"Wenn alles gut läuft und Tsunodas Fähigkeiten anerkannt werden, glaube ich, dass er über 2026 hinaus bei Red Bull bleiben und um Meisterschaften kämpfen könnte", fügt er hinzu. "Es wäre ideal für Tsunoda, wenn er sich mehr zu einem Red Bull-Fahrer entwickeln würde. Es ist ja nicht so, dass er sich für immer von Honda trennen würde. Sein derzeitiger Fokus sollte darauf liegen, sich einen Platz bei Red Bull zu sichern, und wenn das sein Ziel ist, sollte er es verfolgen."

Was Honda mit Ayumu Iwasa plant

Watanabe verrät auch, dass er hofft, dass Honda-Junior Ayumu Iwasa, der in der Super Formula fährt, im nächsten Jahr ein Reservefahrer bei den Racing Bulls werden kann - schließt aber nicht aus, dass er auch in Japan bleiben könnte. "Was Iwasa betrifft, so denke ich, dass seine Grundposition im nächsten Jahr die eines Reservefahrers für RB sein wird", sagt er.

"Von dort aus ist es das Ziel, sich einen Vollzeit-Rennsitz zu sichern. Ich habe mit Marko verschiedene Möglichkeiten für Iwasa besprochen. Dazu gehört auch, welche Schritte Iwasa in der nächsten Saison unternehmen sollte, um seine Karriere voranzutreiben."

"Eine Option ist, dass er als Reservefahrer an allen Formel-1-Rennen teilnimmt, ähnlich wie es Liam Lawson getan hat. Eine andere Möglichkeit wäre, dass er nächstes Jahr weiter in der Super Formula fährt. Ich persönlich denke, dass es für ihn von Vorteil wäre, weiter zu fahren."

Während Honda für 2026 zu Aston Martin wechselt, sagt Watanabe, dass es im Moment keinen Plan gebe, mit dem Team ein Fahrerentwicklungsprogramm durchzuführen: "Wir haben derzeit keine Pläne, mit Aston Martin zusammenzuarbeiten", erklärt er.

"Es ist nicht so, dass wir das in der Zukunft nicht tun würden. Aber zum jetzigen Zeitpunkt gibt es kein vereinbartes Programm. Zumindest für das nächste Jahr werden wir nicht mit Aston bei der Fahrerentwicklung zusammenarbeiten."