Hongkonger Milliardär erwägt Gründung eines neuen Formel-1-Teams

Der Milliardär und Motorsport-Enthusiast Calvin Lo diskutiert aktiv über die Gründung eines neuen Formel-1-Teams, das bereits 2026 an den Start gehen könnte. Über den mysteriösen Hongkonger Milliardär Calvin Lo ist nicht viel bekannt, dennoch soll er die Absicht haben, das erste neue Formel-1-Team seit einem Jahrzehnt zu gründen. Dies schreibt der britische 'Mirror'.

Der Chef des größten Lebensversicherungsmaklers der Welt soll Gespräche mit "einer Reihe von Teams und Fahrern" aus der Branche führen, um ein neues Team zu gründen. Der 46-Jährige verfügt dabei über ein geschätztes persönliches Vermögen von 1,7 Milliarden Dollar und könnte ein Konsortium anführen, an dem einige der Superreichen Asiens beteiligt sind, oder ein Team mit seinem eigenen Kapital bilden.

Der letzte Neuzugang eines Formel-1-Teams liegt mittlerweile sechs Jahre zurück. 2016 stieg das amerikanische Haas-Team der Serie bei, wobei erst mit dem neuen Reglement 2026 neue Teams an den Start gehen könnten. Dabei spielt vor allem eine Rolle, welchen Mehrwert ein elftes Team der Formel 1 bieten würde.

Auch der große amerikanische Motorsportname Andretti bewarb sich um einen Formel-1-Einstieg, doch bislang ohne Erfolg. Die deutsche Automarke Audi wird der Königsklasse 2026 jedoch beitreten, wobei auch Porsche sehr an einem Einstieg interessiert war.

Lo: Teams schaffen es nicht, das richtige Auto zu bauen

Der in Kanada geborene Calvin Lo wuchs mit der Bewunderung für Michael Schumacher in dessen besten Jahren bei Ferrari auf, doch nun scheint er die Chance nutzen zu wollen, selbst einen Platz in der Elite einzunehmen.

"Ich finde es toll, dass die Formel 1 nicht nur eine Ein-Mann-Show ist, sondern eine Gruppe extrem talentierter Menschen, die sich zusammenschließen und ein gemeinsames Ziel verfolgen", sagt er. "In der Formel 1 gibt es durchweg gute Teams, aber sie sind nicht in der Lage, das richtige Auto zu entwickeln."

Lo besuchte den Großen Preis von Singapur im Oktober und war schon zuvor VIP-Gast bei den Rennen in Schanghai, Malaysia, Montreal, Melbourne und anderen. Im kommenden Jahr wird die Formel 1 einen Rekordkalender von 23 Rennen austragen, nachdem der Große Preis von China erneut abgesagt wurde.

Calvin Lo ist bereits bei Williams involviert

Diese Expansion untermauert Lo's Überzeugung, dass es "ungenutzte Möglichkeiten" gibt, wobei die Formel 1 für ihn "in eine neue Ära mit wachsender Popularität und einer neuen Generation von Fans eingetreten ist".

Für einen Einstig in die Formel 1 ist eine Startgebühr von 200 Millionen Dollar fällig, die dann unter den bestehenden Teams aufgeteilt wird. Lo ist bereits bei Williams in den Sport involviert, auch wenn er in der Vergangenheit aufgrund von Geheimhaltungsvereinbarungen keine Details nennen wollte.

Der unauffällige Milliardär wurde als einer der größten Champagnersammler Asiens bezeichnet. Um einen Eindruck vom Reichtum zu vermitteln, bestätigte er einmal den Kauf von Champagner im Wert von 230 Millionen Dollar für eine einzige Bestellung aus Frankreich.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.